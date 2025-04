Rio Grande do Sul Feriado de Páscoa deve movimentar mais de 1,1 milhão de veículos nas rodovias gaúchas

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Saída do feriado nesta quinta-feira (17) deve registrar mais de 285 mil motoristas em circulação Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De forma a auxiliar os motoristas a programarem suas viagens durante o período do feriado de Páscoa, a CCR ViaSul divulgou nesta terça-feira (15) a previsão de fluxo em suas rodovias durante os dias 17 a 22 de abril (quinta a terça).

Conforme o levantamento da empresa, cerca de 1,1 milhão de condutores deverão utilizar alguma das quatro rodovias sob sua administração (BR-101, 386, 448 e Freeway).

Pela Freeway são esperados pouco mais de 310 mil veículos, dos quais 160 mil seguirão em direção ao norte gaúcho enquanto outros 151 mil em direção à região metropolitana.

Para a saída do feriado, na quinta (17), estão previstos cerca de 55 mil motoristas sentido ao litoral, com outros 42 mil esperados para a sexta (18). Para o retorno, o dia mais intenso deverá ser na segunda (21), com estimativa de quase 51 mil condutores na rodovia. Por outro lado, na terça (22), redução acentuada no fluxo, com média de 19 mil veículos.

Feriado característico das famílias

Tradicionalmente, o feriado de Páscoa é um dos que costuma levar mais motoristas para a BR-386 e a previsão da CCR ViaSul confirma esse dado. De acordo com a Concessionária, a rodovia deverá receber quase 170 mil motoristas durante os seis dias e operação.

Destes, 86 mil seguirão sentido ao interior do Estado, com fluxo mais intenso previsto para a quinta (17), quando são esperados mais de 22 mil carros. No sentido oposto são previstos outros 82 mil condutores, sendo também a quinta o dia com maior circulação de veículos, cerca de 21 mil.

Melhores horários – quando a possível, a Concessionária reforça aos motoristas para que programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Assim, a orientação da empresa é de que motoristas utilizem a rodovia antes das 15h na quinta (17) e após as 14h na sexta (18).

Para o retorno, no dia 21 (segunda), orientação é trafegar antes do meio-dia. No dia 22 (terça), melhor horário deve ser após as 12h.

Liberação do acostamento da Freeway

Está mantida a previsão de não liberação do acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. A medida, que visa promover a segurança dos motoristas e profissionais que trabalham no atendimento a ocorrências na rodovia.

A CCR ViaSul salienta que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro, gerando 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/feriado-de-pascoa-deve-movimentar-mais-de-11-milhao-de-veiculos-nas-rodovias-gauchas/

Feriado de Páscoa deve movimentar mais de 1,1 milhão de veículos nas rodovias gaúchas

2025-04-15