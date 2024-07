Agro Governo federal abre crédito de R$ 230 milhões para agricultores do Rio Grande do Sul

A medida, conforme o governo, serve de mecanismo de mitigação de riscos e proteção da renda. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (19) uma medida provisória (MP) que autoriza a abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 230 milhões na contratação do seguro rural pelos produtores, referente à safra 2024/2025.

A medida, conforme o governo, serve de mecanismo de mitigação de riscos e proteção da renda, atuando no sentido de amenizar as perdas e possibilitar a recuperação da capacidade financeira dos produtores. O crédito também prevê R$ 20 milhões para a recuperação e modernização das infraestruturas de pesquisa e desenvolvimento das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com o objetivo de oferecer as condições adequadas para as equipes da “Plataforma Colaborativa em PD&I para Mitigação de Efeitos Climáticos Adversos na Agropecuária da Região Sul do Brasil”, para a execução do plano emergencial para recuperação agroprodutiva sustentável do Rio Grande do Sul – Plano Recupera Rural RS.

Também nesta sexta, milhares de produtores rurais do Rio Grande do Sul se reuniram no município de Rio Pardo, para exigir ações efetivas do governo federal em apoio ao setor após os eventos meteorológicos recentes, como a estiagem de 2023 e, em especial, as enchentes deste ano.

“O agronegócio é a espinha dorsal da nossa economia. O governo do Estado tem feito o possível, e iremos anunciar novas medidas na semana que vem, mas precisamos de mais apoio da União. A ajuda que vem do governo federal até o momento é insuficiente e está muito distante das necessidades do povo gaúcho”, afirmou Leite.

Leite destacou, ainda, que o Rio Grande do Sul arrecadou, no ano passado, R$ 107 bilhões em impostos federais. Do total, apenas R$ 50 bilhões retornaram ao Estado. O governador insistiu que o pacto federativo precisa funcionar na prática.

“Estamos vendo muita propaganda por parte do governo federal, muitos anúncios, mas pouca efetividade na chegada de recursos. Apenas 20% de tudo que o governo federal anunciou chegou aos gaúchos, e grande parte em linhas de crédito. Precisamos ser tratados de maneira compatível com a gravidade do momento e com o que entregamos ao Brasil”, destacou.

As principais demandas junto ao governo federal são a prorrogação das dívidas por 15 anos, com carência de três anos e juros de 3% ao ano; e crédito para reconstrução, reinvestimento e capital de giro nas propriedades. O evento é organizado pelo Movimento SOS Agro RS, que reúne produtores rurais em prol da agropecuária no Estado. Também participaram do ato lideranças políticas e de entidades do setor.

