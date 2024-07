Notícias Abertura oficial da 30º Fenadoce ocorre nesta sexta-feira em Pelotas

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

A edição conta com mais de 250 expositores e prevê público de mais de 314 mil visitantes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com meta de atrair mais de 14 mil visitantes, a 30º Fenadoce em Pelotas, abre oficialmente as portas nesta sexta-feira. Considerado o maior evento do sul do Estado, a edição movimenta a cidade desde quarta-feira (17), e prevê público de mais de 314 mil visitantes ao longo dos 18 dias de festividades.

A edição estava programada para acontecer em maio, mas, devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, a data foi adiada e houve alteração do tema. O tema da edição agora visa valorizar a união dos gaúchos, marco para reconstrução do estado, e relembrar antigas edições, “É tempo de reconstruir… É tempo de criar novas doces memórias e histórias”.

O Conselheiro e Gestor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas, Daniel Centeno, comenta sobre essa troca de tema e da importância da Fenadoce para economia, tanto regional quanto estadual. “A Fenadoce faz parte dessa reconstrução do estado, não só com o tema mas também na economia. Em anos normais a feira já participa da economia local da Zona sul e movimenta a cena estadual, agora, ela reitera sua importância frente a esse cenário que estamos vivendo.” conclui o dirigente.

Além da comercialização de doces, que pretende atingir o marco de vendas de mais de um milhão, a Fenadoce também é um espaço cultural, onde fomenta a criação e produção cultural de diferentes linguagens artísticas de Pelotas e municípios do sul do Estado. Ao todo, seus quatro palcos esperam aproximadamente 800 apresentações artísticas e 9000 artistas das áreas de dança, música, teatro e tradições gaúchas.

As atividades presentes na feira abordam também o processo de patrimonialização dos doces de Pelotas, além de palestras, oficinas e aulas show que incentivam a utilização de produtos locais. Dessa maneira, a feira ajuda a potencializar o reconhecimento do que é produzido na região.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Fenadoce o qual garante acesso total as atrações e shows durante a feira.

