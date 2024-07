Agro Secretaria da Agricultura realiza barreiras sanitárias para conter foco da Doença de Newcastle no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Fiscais estaduais agropecuários e técnicos agrícolas estão fazendo a desinfecção de veículos Foto: Julia Chagas/Seapi Fiscais estaduais agropecuários e técnicos agrícolas estão fazendo a desinfecção de veículos. (Foto: Julia Chagas/Seapi) Foto: Julia Chagas/Seapi

A Seapi (Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação) está realizando barreiras sanitárias para conter o foco da Doença de Newcastle no Rio Grande do Sul, confirmado em uma granja comercial em Anta Gorda, no Vale do Taquari. Sete mil aves foram sacrificadas no local.

Foram estabelecidas oito barreiras, cinco no raio de três quilômetros do foco e três na área de vigilância, a dez quilômetros do foco. Os trabalhos iniciaram no último fim de semana.

“Os fiscais estaduais agropecuários e técnicos agrícolas, com apoio da Brigada Militar, estão fazendo a desinfecção de veículos e controlando a movimentação de animais, camas aviárias, esterco e demais produtos que possam carregar o vírus causador da doença”, explicou a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi, Rosane Collares.

Na segunda-feira (22), a pasta se reuniu com prefeitos dos municípios de Anta Gorda, Putinga, Ilópolis, Relvado e Doutor Ricardo, que estão incluídos no raio de dez quilômetros a partir do foco. “É importante alinhar as informações com todos os entes municipais: explicar exatamente o que é um foco de Newcastle, as medidas a serem tomadas, como vamos trabalhar na região e quais são os impactos locais”, detalhou a diretora.

Além das barreiras, a secretaria também está conduzindo vigilância ativa, com visita às propriedades que estão no raio de dez quilômetros a partir do foco da doença. São 870 estabelecimentos no total, entre granjas comerciais e criações de subsistência.

“Assim que finalizarmos toda a atividade e comprovarmos a ausência de circulação viral, teremos um prazo de 90 dias para reconhecimento internacional de retorno ao status sanitário anterior”, concluiu Rosane.

Todas as suspeitas da doença, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita de aves, devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura, por meio da Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária, pelo sistema e-Sisbravet ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

Humanos

A Doença de Newcastle pode causar conjuntivite transitória em humanos. A transmissão ocorre pelo contato com as aves infectadas e não pelo consumo de carne ou ovos.

2024-07-23