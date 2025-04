Rio Grande do Sul Defesa Civil estadual alerta para chuvas fortes e persistentes em cidades do Sul, da Costa Doce e do Litoral do Estado

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

O prognóstico meteorológico divulgado no domingo (06) foi atualizado e indica as condições até quinta-feira (10) Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Defesa Civil estadual atualizou o Aviso Meteorológico emitido no domingo (06), ampliando a área para qual há previsão de chuva forte, volumosa e persistente, com descargas elétricas no Rio Grande do Sul.

Partes do Sul, da Costa Doce e todo o Litoral foram categorizados com nível vermelho de alerta (status severo), ao passo que agora passaram para categoria alerta vermelho (status severo). Outras áreas do Sul, da Costa Doce e da Região Metropolitana de Porto Alegre ainda se mantêm no nível laranja de alerta. As rajadas de vento podem chegar a 90 km/h.

Nesta terça-feira (08), há chuva forte e persistente no Sul e no Litoral Médio, com volumes que podem chegar a 170 milímetros no extremo Sul, onde também devem ocorrer rajadas de vento de até 90 km/h, com mar agitado e ressaca forte (ondas de 2,5 metros a 3,0 metros). As mesmas condições meteorológicas do extremo Sul também estão previstas para as demais áreas do Litoral Sul.

Na quarta-feira (09), a chuva continua no Sul e em todo o Litoral. Os acumulados podem chegar a 120 milímetros no Litoral Médio e Norte, e em partes da Costa Doce. Os ventos variam entre 50 km/h e 80 km/h no Sul e no Litoral. Nessas regiões, o mar segue agitado.

Na quinta-feira (10), há previsão de chuva moderada a forte em todo o Litoral (Sul, Médio e Norte) e na Costa Doce. Os volumes variam de 15mm a 40 mm, podendo chegar a 60 mm no Litoral Médio e 125 mm no Litoral Norte.

Prognóstico hidrológico

O prognóstico hidrológico, que avalia as condições de rios e demais cursos de água em face do volume de chuvas) indica que algumas cidades do Litoral Norte e cabeceiras do Rio do Sinos encontram-se no nível vermelho de alerta (status de inundação), havendo risco de inundações de rios e arroios, alagamentos em áreas urbanas, enxurradas e movimentos de massas de terra.

As demais áreas do Estado destacadas no mapa encontram-se no nível laranja (status de alerta) ou no nível amarelo (status de atenção), com risco de cheias em arroios e rios menores, alagamentos em perímetros urbanos, enxurradas e movimentos de massas de terra em regiões com grandes declividades.

A condição hidrológica atual dos rios do Estado ainda indica normalidade, com tendência de elevação ou estabilidade, considerando as precipitações moderadas a elevadas (até 90 mm) que ocorreram no Estado nas últimas 24 horas.

Em função do volume acumulado de chuvas previstas para os próximos dias, as condições de atenção e alerta são indicadas para os municípios destacados em amarelo e em laranja no mapa hidrológico. Nessas regiões, há risco de cheias em pequenos rios e arroios, de alagamentos em áreas urbanas, de enxurradas em locais onde as chuvas forem mais intensas e de movimentos de massa em regiões em declive.

Já na região litorânea e em cabeceiras do rio dos Sinos, locais para os quais a previsão indica chuvas fortes no próximos dias, o nível de alerta hidrológico encontra-se no status de inundação, indicado no mapa pela cor vermelha. Nessas regiões, há risco de inundações em rios, arroio, além dos riscos existentes nas faixas de atenção e alerta.

As pessoas que moram em áreas que apresentam alagamentos ou inundações frequentes devem procurar informações na prefeitura para saberem como agir, caso o município seja atingido por algum tipo de situação meteorológica ou hidrológica mais crítica.

De acordo com orientações da Defesa Civil, durante os temporais, as pessoas devem permanecer em local seguro, com portas e janelas fechadas. Os eletroeletrônicos devem ser desligados da tomada e os animais domésticos devem se colocados em locais protegidos.

