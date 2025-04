Rio Grande do Sul Vendas na Páscoa podem injetar R$ 250 milhões no comércio gaúcho

A projeção positiva leva em conta fatores como a boa recuperação do mercado de trabalho no Estado

Mesmo diante de um cenário econômico com muitas incertezas, causadas por fatores internos e externos, a Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do Rio Grande do Sul – FCCS-RS prevê um incremento de 5% nas vendas relacionadas à Páscoa 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Isso deve representar uma injeção de aproximadamente R$ 250 milhões no comércio gaúcho.

A projeção positiva leva em conta fatores como a boa recuperação do mercado de trabalho no Estado, o que gera aumento da renda familiar e o forte apelo emocional da data comemorativa, o que faz os consumidores se mobilizarem em busca dos ovos e chocolates para presentear.

“É importante registrar que temos um cenário de crescimento das vendas apesar de fatores que geram cautela na hora da compra, como a alta considerável no preço do cacau, a inflação dos alimentos e a elevada taxa de juros do País. Ainda assim, é um momento em que a população dribla as dificuldades financeiras e celebra a Páscoa adquirindo os produtos típicos do período, como ovos e barras de chocolate, além do pescado, cujo consumo é muito forte na Sexta-Feira Santa”, avalia o presidente da FCCS-RS, Vitor Augusto Koch.

Com a alta dos preços do cacau, deve crescer a estratégia adotada há alguns anos pelas famílias de comprar chocolate em barra e produzir, artesanalmente, os itens com os quais irão presentear familiares e amigos. O ticket médio projetado pela FCCS-RS deve ficar em torno de R$ 170, justamente pelo encarecimento dos produtos.

“A produção de ovos de chocolate caseiros é uma solução utilizada há bastante tempo para enfrentar o preço elevado desses artigos. Há, ainda, quem compra presentes mais acessíveis, especialmente para as crianças, como roupas infantis e brinquedos, alternativas importantes para celebrar a data”, aponta Vitor Augusto Koch.

Para os comerciantes terem vendas positivas na data, o presidente da FCCS-RS dá dicas importantes. Um bom atendimento ao cliente é um fator essencial, pois a experiência positiva dele no estabelecimento ajuda muito a realizar a compra. Deixar o consumidor à vontade, com atendentes disponíveis e atenciosos é um bom caminho.

Também são interessantes estratégias como colocar produtos relacionados à Páscoa em destaque, especialmente ovos de chocolate, ovos em formato de coelho, cestas de chocolate, coelhos de pelúcia e cartões temáticos; ter uma vitrine caprichada, que impacte positivamente o consumidor; e tentar viabilizar preços e condições de pagamento adequadas ao orçamento dos clientes. E mesmo empreendimentos que não vendem produtos ligados a data comemorativa podem ter uma boa comercialização de produtos, envolvendo o cliente na celebração e chamando ele para a loja.

Vendas na Páscoa podem injetar R$ 250 milhões no comércio gaúcho

