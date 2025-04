Mundo A pessoa mais rica do mundo, um importante conselheiro e doador político de Trump, acabou não tendo sucesso ao tentar convencê-lo a reverter tarifas

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Manifestação de Musk ocorre em um momento delicado para a Tesla, que enfrenta desaceleração nas vendas e uma acentuada perda de valor de mercado. Foto: Divulgação/White House Manifestação de Musk ocorre em um momento delicado para a Tesla, que enfrenta desaceleração nas vendas e uma acentuada perda de valor de mercado. (Foto: Divulgação/White House) Foto: Divulgação/White House

Elon Musk, homem mais rico do mundo e CEO da Tesla, tentou convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a suspender a nova política de tarifas sobre importações, mas não obteve sucesso. A tentativa de mediação ocorreu no último fim de semana, segundo o jornal The Washington Post.

A medida do governo dos EUA estabelece um imposto base de 10% sobre todos os produtos estrangeiros que entram no país, além de encargos adicionais aplicados a diversos parceiros comerciais. Musk, que atua como conselheiro informal do presidente, manifestou publicamente sua discordância durante um evento virtual promovido por um partido italiano.

O empresário defendeu a eliminação de tarifas entre Estados Unidos e Europa como forma de promover a competitividade e reduzir custos para os consumidores. Sua manifestação ocorre em um momento delicado para a Tesla, que enfrenta desaceleração nas vendas e uma acentuada perda de valor de mercado.

Atualmente, as ações da montadora são negociadas a US$ 233,29, acumulando queda superior a 42% desde o início do ano. Parte do declínio é atribuída à resistência do mercado às iniciativas de Musk no recém-criado “Departamento de Eficiência Governamental”, além do impacto direto das políticas comerciais na cadeia produtiva da empresa.

Troca de farpas

As tensões entre Elon Musk e o ex-assessor da Casa Branca Peter Navarro ganharam um novo capítulo nesta terça-feira (8). O dono da Tesla, da SpaceX e da rede social X reagiu a declarações do economista com um xingamento direto: “imbecil”.

A resposta veio por meio de um comentário publicado na própria plataforma de Musk. O bilionário rebateu um vídeo em que Navarro o acusa de criticar as tarifas comerciais por interesses puramente empresariais.

“Todos nós entendemos, na Casa Branca – e o povo americano entende – que Elon é um fabricante de carros. Mas ele não é um fabricante de carros. Ele é um montador de carros. Em muitos casos, se você for à fábrica dele no Texas, uma boa parte dos motores que ele utiliza – que no caso dos veículos elétricos são as baterias – vem do Japão e da China. A eletrônica vem de Taiwan… O que queremos – e essa é a diferença entre nossa visão e a de Elon – é que os pneus sejam feitos em Akron. Que as transmissões sejam produzidas em Indianápolis. Que os motores venham de Flint e Saginaw. Queremos os carros fabricados aqui”, afirmou Navarro em entrevista à emissora americana CNBC.

