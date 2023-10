Dicas de O Sul Começa a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 27 de outubro de 2023

O público pode visitar o evento diariamente das 10h às 20h Foto: Joel Vargas/PMPA O público pode visitar o evento diariamente das 10h às 20h. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta-feira (27), na Praça da Alfândega, com o tema “Quem lê, sabe o caminho”. A abertura oficial ocorre às 18h, no Espaço Petrobras Carlos Urbim.

O público pode visitar o evento diariamente das 10h às 20h, até o dia . O patrono deste ano é o escritor e cineasta Tabajara Ruas.

A expectativa do presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur, é de que milhares de pessoas prestigiem a feira. “O livro é a base para tudo, e a leitura de um livro pode fazer com que as pessoas façam algo diferente. Estamos trazendo muitas atrações para a feira, além do debate de temas que promovam a igualdade, inclusão, meio ambiente, fundamentais para termos uma sociedade mais justa”, afirmou.

Nesta edição, o evento literário abriga 110 barracas – 38 a mais do que em 2022 – de livreiros, de editoras, institucionais e da imprensa. Está prevista uma intensa programação cultural, incluindo 635 sessões de autógrafos, 15 oficinas de escrita e literatura e 155 palestras para adultos.

A prefeitura de Porto Alegre montou um estande no meio da praça, em frente ao local onde ocorrem as sessões de autógrafos. Vários órgãos e secretarias municipais realizarão atividades educativas e culturais durante o evento.

Rede Pampa

Os veículos da Rede Pampa realizam uma ampla cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. O Portal O Sul uma seção exclusiva sobre o evento, repercutindo toda movimentação e atrações da feira.

A TV Pampa exibe reportagens diárias sobre o evento no Jornal da Pampa. Além disso, o programa Pampa Debates, sob o comando de Paulo Sérgio Pinto, será transmitido ao vivo da Praça da Alfândega.

Já a Rádio Liberdade, também ao vivo, apresentará diariamente entrevistas especiais no programa Recanto da Leitura, das 14h às 16h, com apresentação de Evandro Leboutte.

Começa a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre

