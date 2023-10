Esporte Inter e Coritiba se enfrentam neste domingo, no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Inter vai em busca da terceira vitória consecutiva. (Foto: Ricardo Duarte)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter recebe o Coritiba neste domingo (29), no Beira-Rio, às 18h30, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. O Internacional busca o terceiro triunfo consecutivo no campeonato – venceu Santos e Vasco – e voltou a sonhar com uma vaga na Libertadores 2024. O time gaúcho ocupa a 11ª colocação, com 38 pontos, nove atrás do G6 e oito acima do Z4.

Neste sábado (28), o treinador Eduardo Coudet promoveu uma atividade tática de olho nos últimos ajustes. Assim, a tendência é a de que Nico Hernández seja o companheiro de zaga de Vitão, e De Pena atue pela esquerda de ataque. Mas Igor Gomes e Pedro Henrique, respectivamente, também têm chances e correm por fora.

De Pena já foi utilizado no setor esquerdo por Coudet durante jogos pela Libertadores e o próprio Brasileirão. Nas partidas frente ao River Plate, na Argentina, e Bolívar, na altitude, além dos 7 a 1 contra o Santos, o substituto foi justamente o uruguaio.

O provável time do Inter para encarar o Coritiba tem Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio e De Pena; Alan Patrick e Enner Valencia.

Coritiba com desfalques

O time paranaense terá, mais uma vez, um desfalque no meio de campo para o jogo contra o Inter. Com a expulsão de William Farias na derrota para o Santos, o técnico Thiago Kosloski terá que utilizar Samaris ou Bruno Gomes na posição. Esta será a 21ª vez em que o atleta é desfalque no campeonato.

Samaris é o substituto imediato de Farias no elenco do Coritiba e entrou como titular na partida contra o Palmeiras, no Couto. O volante jogou apenas o primeiro tempo e foi substituído por Bruno Gomes.

Fora do jogo contra o Santos, por conta de uma virose, o zagueiro Thalisson pode voltar a ser titular neste domingo. Sem Kuscevic, que se recupera de uma fratura no maxilar, Thalisson deve ser a dupla de Henrique no jogo.

O Coritiba busca uma vitória para sair da zona de rebaixamento. No primeiro turno, no Couto Pereira, os gaúchos venceram por 1 a 0, gol de Pedro Henrique.

Trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o esquema especial de trânsito e transporte para o jogo entre Inter e Coritiba. A abertura dos portões está marcada para as 16h30min.

Uma linha especial de ônibus e duas lotações começam a circular a partir das 15h30min. Além disso, mais de 20 itinerários regulares do transporte coletivo, entre lotações e ônibus, atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

Cinco veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 15h30min. Após a disputa, cinco ônibus partirão da rua Nestor Ludwig, com desembarque no Largo Glênio Peres.

Em relação as lotações, a EPTC informou que, a partir das 15h30min, as linhas 10.4 – Ipanema e 10.52 – Guarujá/Ponta Grossa via Cavalhada sairão da rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro, em direção ao Beira-Rio. Os veículos também partem no sentido bairro-Centro, com a linha 10.4 deixando a rua Oddone Marsiaj, no bairro Hípica, e a linha 10.52 do terminal da rua Gentil Claudionor de Souza, próximo da rótula da avenida Juca Batista com a Estrada Chapéu do Sol.

