Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Aumentou para 163 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS

Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 469 foram afetados pelas enchentes, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (23) pela Defesa Civil Estadual.

Pelo menos 163 pessoas já perderam a vida, 64 estão desaparecidas e 806 ficaram feridas. Mais de 645 mil encontram-se desalojadas ou desabrigadas. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 2,34 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.

Confira o boletim completo

Municípios afetados: 469

Pessoas em abrigos: 65.762

Desalojados: 581.643

Afetados: 2.342.460

Feridos: 806

Desaparecidos: 64

Óbitos confirmados: 163

Pessoas resgatadas: 82.666

Animais resgatados: 12.440

Rios às 17h

Lago Guaíba – Porto Alegre – 3,27 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

Rio dos Sinos – São Leopoldo – 4,60 metros (cota inundação 4,50)

Rio Gravataí – Passo das Canoas – 5,18 metros (cota inundação 4,75)

Rio Taquari – Muçum – 4,41 metros (cota inundação 18,00)

Rio Caí – Feliz – 3,12 metros (cota inundação 9,00)

Rio Uruguai – Uruguaiana – 8,61 metros (cota inundação 8,50)

Lagoa dos Patos – Laranjal – 2,51 metros (cota inundação 1,30)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 86.322 pontos sem energia elétrica (4,6% do total de clientes);

RGE Sul: 90.900 pontos sem energia elétrica (3% do total de clientes);

Corsan: Sistema normalizado. A companhia segue trabalhando para o restabelecimento do serviço em pontos específicos;

Tim: Serviço normalizado;

Vivo: 3 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: Serviço normalizado.

Escolas estaduais

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

1.063 escolas

250 municípios

29 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs)

379.614 estudantes impactados

572 escolas danificadas com 219.189 estudantes matriculados

60 escolas servindo de abrigo

Retorno às aulas

CREs que ainda não retornaram: 1

(1ª – Porto Alegre)

Escolas

Total de escolas: 2.340

Já retornaram às aulas: 1.880 (80,3%)

Ainda não retornaram: 458 (19,6%) – 268 delas ainda sem data prevista

Estudantes

Total de estudantes: 741.831

Já retornaram às aulas: 563.671 (76%)

Ainda não retornaram: 178.160 (24%) – 105.488 deles ainda sem data prevista.

Rodovias

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias gaúchas. Atualmente, são 109 trechos com bloqueios totais e parciais em 46 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

Aeroportos

Aeroporto Internacional Salgado Filho: a Fraport Brasil, administradora do terminal, informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. A orientação aos passageiros é para que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos.

Os aeroportos administrados pelo governo do Estado operam normalmente:

Capão da Canoa

Carazinho

Erechim

Passo Fundo

Rio Grande

Santo Ângelo

Torres

Canela

Os aeroportos administrados pela CCR Aeroportos operam normalmente:

Bagé

Pelotas

Uruguaiana

Aeroportos municipais

Caxias do Sul: fechado por conta das condições climáticas.

Santa Cruz do Sul: fechado por conta das condições climáticas.

Santa Maria: opera normalmente.

Portos

Porto de Porto Alegre: mantém suspensas as operações, em razão da manutenção do nível do Lago Guaíba acima da chamada cota de inundação.

Porto de Pelotas: funciona normalmente.

Porto do Rio Grande: segue operando normalmente.

Travessia para São José do Norte: O serviço de balsa está realizando apenas o transporte de veículos altos, como caminhonetes. O de passageiros está suspenso, em razão do aumento do nível da Laguna.

Barragens

Monitoradas pela Aneel

Nível de Emergência – Risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas:

UHE Bugres – Barragem Salto, São Francisco de Paula

Nível de Alerta – Quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança:

UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves

UHE Dona Francisca, em Nova Palma

PCH Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga

PCH Salto do Guassupi, em São Martinho da Serra

Nível de Atenção – Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo:

UHE Canastra, em Canela

PCH Furnas do Segredo, em Jaguari

PCH Quebra Dentes, em Quevedos

PCH Cachoeira Cinco Veados, em São Martinho da Serra

PCH Rincão de São Miguel, em Quevedos

Barragens monitoradas pela Sema

Nível de Emergência: Não há registro

Nível de Alerta:

Barragem Capané, em Cachoeira do Sul

Barragem São Miguel, em Bento Gonçalves

Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra

Nível de Atenção:

Barragem do Saibro, em Viamão

Barragem Filhos de Sepé, em Viamão

Barragem Assentamento PE Tupi, Barragem A, em Taquari

Barragem Santa Lúcia, em Putinga

Barragem Lomba do Sabão, em Porto Alegre

