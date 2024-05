Rio Grande do Sul Sindicato pede ao governo federal isenção do Imposto de Renda para os servidores penitenciários gaúchos

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Diversos policiais penais tiveram as suas casas destruídas pelas enchentes no Estado Foto: Divulgação Diversos policiais penais tiveram as suas casas destruídas pelas enchentes no Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O SINDPPEN-RS (Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul) enviou um requerimento ao ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Estado, Paulo Pimenta, solicitando a isenção do Imposto de Renda para os servidores penitenciários gaúchos pelo prazo mínimo de 180 dias ou enquanto durar o estado de calamidade pública no RS.

Segundo o sindicato, “o requerimento explica a situação crítica de trabalho em que muitos servidores estão submetidos, auxiliando 24 horas os demais órgãos públicos, para amenizar as consequências da tragédia climática no Rio Grande do Sul”.

De acordo com o presidente da entidade, Cláudio Dessbesell, os servidores, que estão sem reposição salarial há dez anos, ainda enfrentam perdas geradas pela inflação que estão em torno de 70%. Dessbesell contabiliza que, com a catástrofe, 200 policiais penais perderam suas casas ou bens materiais, e a isenção do tributo poderá contribuir no orçamento deles, além de injetar dinheiro no mercado, ajudando na recuperação da economia do Estado.

“Esses trabalhadores não foram apenas atingidos em suas vidas particulares, mas também profissional, pois tiveram que trabalhar em cadeias alagadas, sem água e sem luz, durante dias e noites. Eles estão sem férias e licenças para seguirem auxiliando na segurança pública do Estado”, ressaltou.

No documento, o sindicato pede, junto ao governo federal, uma política imediata da isenção do tributo.

2024-05-23