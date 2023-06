Dicas de O Sul 16ª edição da Parada de Luta LGBTI será realizada neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

O tema da parada deste ano é “LGBT’s na Rua, a Luta Continua!” Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O tema da parada deste ano é “LGBT’s na Rua, a Luta Continua!”. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A 16ª edição da Parada de Luta LGBTI será realizada neste domingo (2) em Porto Alegre. A concentração ocorrerá a partir das 12h no Parque Farroupilha (Redenção).

De lá, os participantes sairão em caminhada, acompanhados por trios elétricos, às 15h30min, com chegada prevista ao palco montado na Orla do Guaíba por volta das 18h. No local, haverá shows e intervenções artísticas até a meia-noite.

Também estão previstos discursos de políticos, autoridades, personalidades, ativistas, militantes e representantes de movimentos sociais.

O evento acontece sempre no domingo mais próximo ao Dia Mundial do Orgulho LGBT, celebrado em 28 de junho. O tema da parada deste ano é “LGBT’s na Rua, a Luta Continua!”.

Segundo os organizadores, o evento conta com o suporte protocolar e logístico da prefeitura de Porto Alegre e o aporte institucional do governo do Rio Grande do Sul.

1ª Feira e Baile da Diversidade de Porto Alegre

A parada deste ano traz uma novidade: neste sábado (1º), das 15h às 22h, na Praça Brigadeiro Sampaio, no Centro Histórico, acontecerá a 1ª Feira e Baile da Diversidade de Porto Alegre.

Tanto no baile quanto na parada serão recolhidas doações para a Campanha do Agasalho e para os desabrigados em consequência do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul.

