Notícias 170 mil devedores da Corsan poderão parcelar seus débitos em até 60 meses com redução de juros e multas

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Consumidores de 317 municípios gaúchos terão a chance de regularizar seus débitos. (Foto: Reprodução/Corsan)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) está iniciando um programa abrangente de regularização de dívidas de água e esgoto em todo o Estado do Rio Grande do Sul. A campanha de incentivo à quitação de débitos acontecerá entre 11 e 15 de março para os consumidores dos 317 municípios atendidos pela Companhia no Estado.

O programa tem o objetivo de facilitar a regularização de dívidas de consumo dos serviços de água e esgoto com descontos que chegam a 50% do valor original de faturas vencidas ou a até 100% dos juros e/ou multas aplicados, além de condições especiais de parcelamento em até 60 vezes, sem entrada.

Com 58 mil clientes inadimplentes, a região metropolitana de Porto Alegre possui o maior número de devedores. A segunda área com mais clientes inadimplentes é a Central com mais de 18 mil e a terceira é o Sul com mais de 16 mil.

Podem aderir à iniciativa clientes das categorias residencial, comercial e industrial – exceto imóveis públicos – com dívidas pendentes há mais de 120 dias. Os pagamentos poderão ser feitos à vista, por código de barras ou pix, em parcelas incorporadas nas faturas mensais de consumo subsequentes ou mesmo pelo cartão de crédito, em até 12 vezes. Para participar, os consumidores interessados devem procurar a Unidade de Saneamento Corsan em seu município ou pelo telefone 0800 646 6444 (ligações gratuitas).

Como funciona

Faturas vencidas entre 120 dias e três anos:

• Desconto de 100% sobre os valores referentes a multa e juros para pagamento à vista;

• Desconto de 50% sobre os valores de multa e juros no parcelamento e isenção total de juros futuros.

Faturas vencidas há mais de três anos:

• Isenção total de multa e juros e desconto de 50% sobre o valor total da dívida (pagamento à vista);

• Desconto de 50% sobre os valores de multa e juros no parcelamento e isenção total de juros futuros.

Parcelamento:

• Em até 60 parcelas, sem entrada.

Edição anterior

Na primeira edição do programa, em outubro do ano passado, foram 30 mil faturas negociadas para quitação com desconto ou pagamento em condições especiais. Um total de 1.957 faturas com mais de três anos foram pagas à vista, gerando 50% de desconto sobre o valor em atraso, o que resultou em R$ 100 mil de economia para os consumidores. Já os casos de parcelamento chegaram a 5,6 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/170-mil-devedores-da-corsan-poderao-parcelar-seus-debitos-em-ate-60-meses-com-reducao-de-juros-e-multas/

170 mil devedores da Corsan poderão parcelar seus débitos em até 60 meses com redução de juros e multas

2024-03-10