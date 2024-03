Porto Alegre Linha T6 poderá circular sem cobradores a partir de segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Com esta atualização, 53,5% dos veículos em operação já circulam sem cobrador na Capital. Foto: Alex Rocha/PMPA Com esta atualização, 53,5% dos veículos em operação já circulam sem cobrador na Capital. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A partir de segunda-feira (11), a linha T6 poderá circular sem cobrador, em dias úteis. A autorização foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) de sexta-feira (8). Com esta atualização, 53,5% dos veículos em operação já circulam sem cobrador na Capital.

De acordo com a prefeitura, “para proporcionar agilidade nos embarques, os usuários do transporte público de Porto Alegre podem emitir, sem custo, o seu Cartão TRI de Passagem Antecipada, do sistema de bilhetagem eletrônica, e fazer recargas pelo app TRI POA, disponível para smartphones ou tablets”.

Os passageiros também podem adquirir no aplicativo uma passagem única em QR Code ou comprar até dez unidades, com pagamento por pix. Após a compra, o QR Code fica disponível dentro do aplicativo para ser apresentado ao validador ao passar na roleta do ônibus.

