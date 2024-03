Notícias Novos protocolos para castrações gratuitas de cães e gatos em Porto Alegre serão abertos nesta segunda

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Interessados podem se inscrever até o dia 25 março. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A Prefeitura de Porto Alegre abre nesta segunda-feira (11), às 8h, cadastro para castração gratuita de cães e gatos. Os interessados podem se inscrever pelo telefone (51) 34330156 ou WhatsApp do 156 até 25 março. Cada protocolo dará direito a cinco castrações. O serviço será oferecido, de forma gratuita, em 11 bairros da cidade.

Os interessados devem apresentar Número de Identificação Social (NIS) ou cartão Auxílio Brasil, RG e CPF. Precisam ser maiores de 18 anos e residir em Porto Alegre. Não há limite de vagas.

Conforme o Gabinete da Causa Animal (GCA), em 2021, foram castrados 9.133 animais. No ano seguinte, este número subiu para 21.988 (alta de 140%). Em 2023, até setembro, foram realizadas 19.684 cirurgias do tipo em cães e gatos.

Confira os locais

Zona Norte

Patas do Mundo Vet Assistence Clínica Veterinária – rua Lopes Teixeira, 36, bairro Jardim Itu

Senna Pet Shop – rua Dr. Paulo Heccker, 61, bairro Humaitá

Zona Leste

Xik Dog Clínica Veterinária e Pet Shop – avenida Protásio Alves, 7.495, bairro Morro Santana

Unidade de Saúde Animal Victoria/Lomba do Pinheiro – Estrada Berico José Bernardes, 3489

Zona Sul

Clínica Veterinária Animal Cause – avenida João Antônio Silveira, 1.033, bairro Restinga

Vivi Vet Clínica Veterinária – avenida João Salomoni, 135, bairro Vila Nova

Scooby Dudu Pet Shop – avenida Edgar Pires de Castro, 2.236, bairro Hípica

Centro Veterinário Extremo Sul – avenida Heitor Vieira, 345, bairro Belém Novo

Zona Central

Bem Bicho Clínica Veterinária – rua Barão do Amazonas, 314, bairro Petrópolis

Clínica Veterinária CB – rua José do Patrocínio, 621, bairro Cidade Baixa

Sobre o serviço

O serviço de castração de cães e gatos é disponibilizado aos animais de tutores que possuam Número de Identificação Social (NIS) ou Bolsa Família. As solicitações devem ser encaminhadas através do telefone 156 e o requerente deverá aguardar contato telefônico para o agendamento.

A agenda abre algumas vezes durante o ano, nas datas a serem divulgadas pelo Gabinete da Causa Animal no site da Prefeitura. É possível solicitar a castração de 1 animal por protocolo por campanha. As cirurgias são realizadas na Unidade de Saúde Animal Victória (USAV).

Fora das datas divulgadas, não haverá registro de castração de animais pelo 156, devendo o solicitante aguardar o próximo período.

Etapas do serviço

– Marcação do procedimento através de contato telefônico pela Prefeitura.

– Comparecimento do tutor com o animal na USAV, no dia e horário agendados, com documentação comprobatória.

– Procedimento cirúrgico.

O prazo para retorno em até 180 dias após cadastro no 156, para agendamento da castração. Após 3 tentativas de contato telefônico sem sucesso o protocolo será encerrado.

2024-03-10