Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Equipes estarão esta semana nos bairros Medianeira e Restinga. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre divulgou o cronograma da força-tarefa para retirada dos fios e cabos em desuso de empresas de telecomunicações para esta semana. O mutirão para corte de fios estará nesta segunda (11) e quarta-feira (13) na rua Coronel Neves, no bairro Medianeira, a partir das 8h30. Na sexta-feira (15), as equipes da prefeitura trabalham junto com a CEEE Equatorial e empresas de telecomunicações na avenida João Antônio da Silveira, no bairro Restinga.

A operação para o corte de fios em desuso e que causam risco aos cidadãos da Capital está sob supervisão da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) e acontece nas segundas, quartas e sextas com equipes da prefeitura e nas sextas junto à CEEE Equatorial e as empresas de telecomunicações, sempre às 8h30. A programação pode ser alterada devido às condições climáticas.

Mais de duas toneladas

Até o momento, já foram recolhidas mais de duas toneladas de fios. A prefeitura lançou um edital para selecionar a empresa que fará uma proposta de compra dos fios recolhidos. O valor será destinado para aquisição de cestos coletores e lixeiras.

A operação, coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb), com participação da CEEE Equatorial e alguns operadores de telefones, internet e televisão, teve início pela rua Lima e Silva e percorreu cerca de 15 quilômetros de dez vias da cidade.

Entre elas estão: a avenida João Pessoa, as ruas Ramiro Barcelos, José do Patrocínio, da República, a avenida Venâncio Aires, rua João Alfredo e as avenidas Nilo Peçanha e Praia de Belas.

“É uma ação importante, visando a segurança do cidadão e, também, o embelezamento da nossa Capital”, afirma o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia, que coordena a operação, com apoio de outras secretarias.

Divulgado cronograma da operação corta-fios desta semana em Porto Alegre

2024-03-10