17 de agosto de 2024

Os candidatos devem ficar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o “Enem dos Concursos”, será realizado neste domingo (18). São mais de 2,1 milhões de inscritos para as 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal. Foram definidos 3.647 locais de prova e 72.041 salas, distribuídas em 228 municípios, em todos os estados brasileiros. Mais de 210 mil pessoas vão trabalhar na aplicação do exame.

Com o objetivo de evitar transtornos para os candidatos no dia das provas, confira as orientações sobre o que pode e o que não pode ser levado:

É obrigatória a identificação com o documento de identidade original com foto. Não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas. No caso dos documentos digitais (CNH digital, RG Digital e E-Título), o candidato deve acessar o aplicativo no momento da identificação na entrada da sala. Por isso, é importante que já tenha o aplicativo baixado, para acessá-lo mesmo sem internet. Teste antes para se certificar que está funcionando, pois não serão aceitas fotos do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone.

Caneta preta

O candidato deve levar caneta preta de material transparente para usar no dia das provas. Não serão fornecidas canetas, e não será permitido se comunicar para pedir durante as provas. Por isso, é recomendado levar mais de uma caneta reserva.

Eletrônicos

O candidato será eliminado se for constatado, durante as provas, o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, como: agendas eletrônicas e similares, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, fones de ouvido, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, relógios de qualquer natureza, telefones celulares, microcomputadores portáteis e/ou similares.

Comunicação

Os candidatos também serão eliminados se forem surpreendidos, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou usando máquinas de calcular ou similares, livros, códigos, manuais, apostilas, impressos ou anotações.

É permitido que os candidatos levem alimentos e água no dia da prova. As comidas devem estar em embalagens lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes.

É recomendado o uso de roupas e sapatos confortáveis no dia da prova, pois serão dois turnos de aplicação, e os candidatos ficarão sentados por um longo período. Não será permitido o uso de relógio. É proibido também o uso de óculos escuros, chapéu, boné, gorro e protetores auriculares.

Depois de se identificar para o fiscal de prova, na entrada da sala, é obrigatório desligar o celular e outros aparelhos eletrônicos e guardá-los no envelope que será entregue. A Fundação Cesgranrio fornecerá os envelopes, que devem ser lacrados e identificados antes de o candidato se dirigir à carteira onde fará a prova, e deverão ser guardados embaixo da cadeira. Os candidatos só poderão abrir os envelopes com seus pertences e ligar o aparelho celular quando tiverem saído dos locais de prova.

Para reforçar a segurança do Concurso Nacional, os candidatos não poderão levar o caderno de provas em nenhum dos turnos. Quem aguardar até os últimos 30 minutos de prova, na parte da manhã e da tarde, receberá uma folha para anotar suas respostas, em cada turno, e poderá levá-la para casa.

O tempo mínimo de permanência nos locais de provas, em ambos os turnos, é de duas horas. Caso termine antes do tempo, aproveite para revisar as questões. Caso o candidato saia antes, será eliminado do concurso.

Não será permitida a entrada de candidatos após o horário de fechamento dos portões, nem antes do horário de abertura. Os portões abrem às 7h30 e fecham às 8h30 pela manhã. E à tarde, abrem às 13h e fecham às 14h.

