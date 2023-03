Cultura 17ª edição do Festival Palco Giratório Sesc já tem 11 espetáculos gaúchos confirmados

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Lista conta com representantes de Canoas, Caxias do Sul, Morro Reuter, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria. Foto: Cláudio Etges Foto: Cláudio Etges

Um total de onze produções teatrais gaúchas foram selecionadas para a 17ª edição do Festival Palco Giratório Sesc, que ocorre em Porto Alegre entre os dias 12 e 28 de maio. O evento de artes cênicas é capitaneado pelo Sesc e integra uma rede de intercâmbio cultural entre todos os estados, com espetáculos escolhidos por uma curadoria nacional. A lista dos selecionados do Rio Grande do Sul tem grupos de Canoas, Caxias do Sul, Morro Reuter, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria.

Os representantes gaúchos submeteram suas obras para avaliação durante processo seletivo que teve inscrições abertas no final do ano passado. A curadoria dos espetáculos foi realizada pelos agentes de cultura e lazer do Sesc-RS Teté Furtado e Cássio Schonarth, e pelo analista de Arte e Educação do Sesc-RS, Diewerson do Nascimento Raymundo. A programação completa do 17º Festival Palco Giratório Sesc será divulgada em breve.

Confira os espetáculos gaúchos selecionados:

– Ususpiro (Jackson Brum / Porto Alegre)

– Corpo casulo (Intransitivo / Porto Alegre)

– Pai-de-Deus (Grupo Tholl – Núcleo de Teatro / Pelotas)

– Novos velhos corpos 50+ (Coletivo 50+ / Porto Alegre)

– Lunares (Circo de Aéreos Joanas d’Ar / Caxias do Sul)

– Esporas (Gustavo da Silva e Helder Machado / Santa Maria)

– A última invenção (Grupo De Pernas pro Ar / Canoas)

– Prédios espelhados matam passarinhos (Grupojogo de Experimentação Cênica / Porto Alegre)

– Tocar a terra (Raquel Kubeo / Porto Alegre)

– Junho: uma aventura imaginária (Coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica / Porto Alegre)

– Habite-me teatro de máscaras, dança e bonecos (Cia 4 produções / Morro Reuter)

17ª edição do Festival Palco Giratório Sesc já tem 11 espetáculos gaúchos confirmados