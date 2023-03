Cultura Biblioteca Pública do Estado lança catálogo da exposição “Caminhos de Proust – Cem anos depois”

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A mostra reuniu os mais ricos acervos existentes sobre a vida e a obra do autor francês. Foto: Divulgação/Sedac Foto: Divulgação/Sedac

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após mais de três meses em exibição na Biblioteca Pública do Estado, a mostra “Caminhos de Proust – Cem anos depois” chega ao fim neste sábado (18). E para celebrar a homenagem ao memorável escritor francês Marcel Proust (1875-1922), na passagem dos 100 anos de sua morte, foi lançado o catálogo da exposição nesta quinta-feira (16), com a presença de diversas autoridades e grandes nomes da literatura gaúcha.

Responsável pela curadoria da mostra, o médico e escritor Gilberto Schwartsmann ressaltou a importância da publicação enquanto registro: “O catálogo retrata os livros mais relevantes que foram apresentados, manuscritos e obras raras, verdadeiras preciosidades sobre Proust, o que o torna um objeto valioso de conhecimento para as próximas gerações”.

Com mais de 200 itens, Caminhos de Proust mesclou primeiras edições e tecnologia contemporânea para contextualizar a trajetória do autor, bem como expressar de forma clara e acessível a riqueza de sua literatura. À entrada, Proust, em tamanho natural, recebeu os visitantes, que também puderam saborear as famosas madeleines que acionavam a memória afetiva do escritor.

Uma grande linha do tempo também perpassou toda a exposição, desde a Guerra Franco-Prussiana, passando pelo caso Dreyfus, a Comuna de Paris e a Primeira Guerra Mundial, em um aprofundado panorama histórico, político e sociocultural, reproduzindo uma época de grandes transformações, período no qual também viveram Freud e Einstein.

“Esse projeto superou todas as nossas expectativas, tanto em conteúdo quanto em aceitação do público, reaproximando Proust da comunidade gaúcha”, destacou o presidente da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado, Alcides Stumpf.

Ao final da solenidade, o escritor Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e patrono da última Feira do Livro de Porto Alegre, foi agraciado com a Medalha dos 100 anos do Prédio da Biblioteca, entregue pelas mãos da secretária estadual de Cultura, Beatriz Araujo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cultura

https://www.osul.com.br/biblioteca-publica-do-estado-lanca-catalogo-da-exposicao-caminhos-de-proust-cem-anos-depois/

Biblioteca Pública do Estado lança catálogo da exposição “Caminhos de Proust – Cem anos depois”