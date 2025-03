Rio Grande do Sul Na Federasul, governador Eduardo Leite destaca transformação do Estado e reforça planos para impulsionar o desenvolvimento

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

"Estamos vivendo um momento de virada", ressaltou Leite.

Em reunião-almoço realizada nessa quarta-feira (19) com empresários e lideranças da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), o governador Eduardo Leite apresentou os resultados da transformação estrutural do Estado promovida em sua gestão. Foram detalhadas ainda as estratégias para impulsionar o desenvolvimento sustentável nos próximos anos.

“Estamos vivendo um momento de virada. Após enfrentarmos os desafios fiscais e a pandemia no primeiro mandato, agora temos condições de acelerar o crescimento com foco no desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável”, afirmou Leite ao apresentar os principais indicadores de sua administração.

O Rio Grande do Sul alcançou em 2024 o maior índice de investimentos públicos dos últimos 25 anos, aplicando 10,7% da receita corrente líquida em obras e projetos estruturantes. O volume de R$ 6,4 bilhões representa um crescimento expressivo em relação aos patamares anteriores, quando o índice oscilava entre 2% e 3% da receita.

Os resultados da gestão fiscal também foram destacados durante a apresentação, com ênfase no encerramento da dívida com o Sistema Integrado de Administração de Caixa (Siac), que chegou a atingir quase R$ 10 bilhões em 2019.

“O conjunto de reformas estruturantes permitiu ao Estado zerar essa dívida histórica”, explicou o governador.

Na área de segurança pública, o programa RS Seguro completou seis anos com investimentos de R$ 3,7 bilhões e reduções significativas nos indicadores de criminalidade. O ano de 2024 é considerado o mais seguro da história do Estado, com quedas de 54% nos homicídios dolosos e 87% nos roubos de veículos em comparação com 2017.

Durante o encontro, Leite apresentou o recém-lançado programa Refaz Reconstrução, que oferece descontos de até 95% em juros e multas para empresas devedoras de ICMS. A iniciativa integra o Plano Rio Grande, conjunto de medidas emergenciais e estruturantes para reconstrução e adaptação climática após as enchentes que atingiram o Estado.

O governador detalhou também as ações para modernização tributária implementadas desde 2019, como a redução do ICMS em diversos setores, o fim do imposto de fronteira (Difal), o programa Devolve ICMS – que já retornou R$ 1,17 bilhão aos cidadãos – e a recém-anunciada GIA automática, que simplifica as obrigações fiscais das empresas.

No campo da qualificação profissional, foram destacados os investimentos de R$ 169,9 milhões na educação profissional e tecnológica, que beneficiaram mais de 42 mil estudantes. O governo planeja ampliar para 50% das escolas estaduais a oferta de Ensino Médio em tempo integral até 2026, com ênfase na formação técnica e profissional.

“O eixo Rio Grande do Sul do Futuro, do Plano Rio Grande, representa nossa visão estratégica para os próximos anos, com potencial de elevar o Produto Interno Bruto em 3% ao ano, e a produtividade em 20% até 2030”, afirmou Leite, ao apresentar as cinco prioridades do plano: capital humano, inovação, ambiente de negócios, infraestrutura e recursos naturais.

O governador finalizou destacando o papel da Agência Invest.RS na atração de investimentos e na promoção comercial dos produtos gaúchos, convidando os empresários a conhecerem e participarem do plano.

