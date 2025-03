Política Aprovação ao governo de Eduardo Leite no RS é de 63,5%, diz pesquisa

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Por outro lado, 32,4% desaprovam a gestão estadual, enquanto 4,2% não souberam ou não opinaram.

O governo do governador Eduardo Leite (PSDB) tem aprovação de 63,5% dos entrevistados no Rio Grande do Sul, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (19). Por outro lado, 32,4% desaprovam a gestão estadual, enquanto 4,2% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa perguntou aos entrevistados se, “de uma maneira geral, o(a) Sr(a) diria que aprova ou desaprova a administração do governador Eduardo Leite até o momento?”. O resultado foi o seguinte:

• Aprova: 63,5%

• Desaprova: 32,4%

• Não sabe/não opinou: 4,2%

O levantamento ouviu 1.628 pessoas em 65 municípios do estado entre os dias 12 e 16 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Avaliação do governo

Além da aprovação, a pesquisa também avaliou a percepção dos entrevistados sobre a administração de Eduardo Leite. Para 44,8%, a gestão é “ótima” ou “boa”, enquanto 23,4% consideram “ruim” ou “péssima”. Outros 30,3% classificam o governo como “regular”, e 1,6% não soube ou não opinou.

Confira os índices da avaliação:

• Ótima: 12,0%

• Boa: 32,8%

• Regular: 30,3%

• Ruim: 9,3%

• Péssima: 14,1%

• Não sabe/não opinou: 1,6%

A pesquisa reflete a percepção dos gaúchos sobre o governo estadual em meio aos desafios e políticas adotadas pela atual gestão.

