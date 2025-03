Política Pesquisa indica que 44% consideram governo Lula pior do que gestão Bolsonaro

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Trata-se do menor índice desde o início do terceiro mandato de Lula. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerado “pior” do que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por 44% dos entrevistados em pesquisa do instituto PoderData, do portal Poder360, divulgada nesta quarta-feira (19).

O índice dos que consideram a gestão Lula “pior” que a de Bolsonaro chegou ao maior patamar desde janeiro de 2023. Por outro lado, são 32% os eleitores que avaliam o mandato do petista como “melhor” que o de seu antecessor. Trata-se do menor índice desde o início do terceiro mandato de Lula. Para 22%, as duas últimas gestões federais são iguais, enquanto 2% não souberam responder.

O instituto PoderData realizou 2.500 entrevistas por ligação telefônica com eleitores de 198 municípios do País entre os dias 15 e 17 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%.

O índice dos que acham o governo Lula melhor que o anterior está em tendência de queda desde janeiro de 2024. Naquela ocasião, 51% avaliavam que o petista desempenhava suas funções melhor que Bolsonaro. O índice caiu 19 pontos porcentuais desde então.

A avaliação de que Lula é “pior” que Bolsonaro cresce de forma mais acentuada a partir de outubro de 2024, segundo o PoderData. Naquela ocasião, 36% avaliavam o governo federal como pior que o antecessor. O índice subiu oito pontos porcentuais desde então.

(Estadão Conteúdo)

