Expodireto Cotrijal 19º Fórum Estadual do Leite acontece durante a Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Encontro será realizado na próxima quarta (6) e deve apresentar perspectivas e inovações na pecuária leiteira. Foto: Assessoria de Imprensa Expodireto Cotrijal. Foto: Assessoria de Imprensa Expodireto Cotrijal.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima quarta-feira (6), o auditório central da 24ª Expodireto Cotrijal sediará o 19º Fórum Estadual do Leite, reunindo especialistas, técnicos e produtores da atividade leiteira para discutir o futuro do setor. A agenda do fórum inclui uma série de palestras e debates focados em questões relevantes para a pecuária leiteira.

A primeira apresentação será conduzida por Clairton Ceconello e sua família, que são produtores de leite da Cotrijal/CCGL, do município de Sertão. Eles compartilharão suas experiências sobre “Gestão na Pecuária de Leite através da Smartcoop: Resultados de quem faz”.

Em seguida, o Dr. Bruno Campos de Carvalho, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora, Minas Gerais, abordará o tema “Pegada de Carbono na Pecuária de Leite: estágio do conhecimento e oportunidades”. Posteriormente, o Dr. Alexandre M. Pedroso, da Plenteous Consultoria, de Piracicaba, São Paulo, discutirá sobre “Otimização da nutrição em ordenha robótica”.

A programação seguirá com a contribuição do Dr. Timotheo Silveira, coordenador técnico da Alta Genetics do Brasil e ex-superintendente técnico da Associação Brasileira Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (ABCBRH), que vai abordar o tema “Conhecendo o seu rebanho, você faz um excelente planejamento genético”. Após as apresentações, será reservado um tempo para discussão e interação entre os participantes.

O 19º Fórum Estadual do Leite é uma iniciativa promovida pela Cotrijal e pela Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL), visando a fomentar o diálogo e a troca de conhecimentos essenciais para o desenvolvimento sustentável do setor leiteiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal

https://www.osul.com.br/19o-forum-estadual-do-leite-expodireto-cotrijal/

19º Fórum Estadual do Leite acontece durante a Expodireto Cotrijal

2024-03-01