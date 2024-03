Acontece Banrisul estará presente na Expodireto com recursos para atender demanda dos produtores rurais

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

Evento acontecerá em Não-Me-Toque de 4 a 8 de março. Foto: Tiago Pereira/Divulgação Evento acontecerá em Não-Me-Toque de 4 a 8 de março. (Foto: Tiago Pereira/Divulgação) Foto: Tiago Pereira/Divulgação

O Banrisul estará presente em mais uma edição da Expodireto, que inicia no dia 4 de março, em Não-Me-Toque, com recursos disponíveis para apoiar investimentos rurais de diferentes finalidades e com condições diferenciadas para as mais diversas cadeias produtivas do agronegócio. As linhas de crédito ofertadas atendem desde o agricultor familiar ao produtor empresarial, com foco no financiamento de máquinas e equipamentos, correção de solo e geração de energias renováveis. Os destaques com recursos subsidiados são as linhas do Pronaf, voltadas para aquisição de máquinas, equipamentos e sistemas fotovoltaicos, e os programas AgroEmpresarial e Moderfrota.

Outra opção disponível na feira é o AgroInvest, uma linha de recursos próprios que permite o financiamento de até 100% do valor do item adquirido e que pode ser utilizada para a aquisição de sistemas de geração de energias renováveis, irrigação, armazenagem de grãos e correção de solo, bem como na compra de máquinas importadas e novas tecnologias.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a Expodireto é uma das maiores feiras de tecnologia e inovação do segmento agro, apresentando inúmeras oportunidades de negócios. “O Banrisul mantém o seu compromisso de ser o banco parceiro do agronegócio gaúcho, disponibilizando recursos e atendimento especializado feito por profissionais qualificados que estarão à disposição dos produtores rurais presentes na feira”, frisou.

Atendimento na Expodireto

O estande de Agronegócios do Banrisul na Expodireto contará com uma equipe de especialistas à disposição dos visitantes todos os dias da feira, das 8h às 18h. Outras opções serão o atendimento pelo WhatsApp – para entrar em contato, o interessado deverá apontar a câmera do seu celular para os QR Codes nos totens disponíveis na feira – ou diretamente com os gerentes de agronegócios do banco, que atenderão nos estandes das principais revendas presentes no evento.

Vero na Expodireto

A Vero, rede de soluções em pagamentos do Banrisul, irá disponibilizar máquinas na Expodireto. Todos os expositores da feira, inclusive aqueles que não são clientes do Banrisul, poderão solicitar a máquina da Vero, que serão fornecidas para estabelecimentos já credenciados e também para novos clientes.

