Realizado nesta quinta (29), encontro focou em ações para fomentar nacionalmente o desenvolvimento da área. Foto: Carlos Silva Foto: Carlos Silva

Nesta quinta-feira (29), a Associação Brasileira de Indústrias de Bioinsumos (ABINBIO) participou de reunião com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. O encontro promoveu o diálogo sobre o desenvolvimento e a regulamentação do setor, além de destacar a importância da indústria nacional no avanço sustentável do agronegócio brasileiro.

“Esse é um assunto muito importante. É um caminho para o avanço sustentável da agricultura brasileira. Certamente os bioinsumos terão grande papel no nosso futuro de desenvolvimento, e vocês podem contar com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária”, pontuou o ministro Fávaro.

Na reunião foram destacados os avanços da indústria de bioinsumos e como o Brasil pode ser beneficiado com uma agricultura de menos impacto e mais produtiva, além do fomento à geração de emprego e renda no país, a partir da cadeia produtiva do setor. O produto desenvolvido em território nacional também fortalece a independência e a soberania do país, mitigando a dependência de produtos e insumos produzidos em outros países.

“O encontro foi muito importante para o setor das indústrias de bioinsumos brasileiras. Estamos muito alinhados. Queremos fomentar, fazer com que os bioinsumos cresçam no país e que componham cada vez mais o portifólio de tecnologias do agricultor”, explicou o presidente da ABINBIO, Marcelo Godoy.

O diretor de Assuntos Jurídicos da ABINBIO, Auro Ruschel, enfatizou a importância de um marco legal sólido para potencializar os avanços do setor. Segundo ele, os bioinsumos representam uma fronteira de inovação que pode colocar a agricultura brasileira em uma trajetória de crescimento sustentável, alinhada com as demandas globais por práticas agrícolas mais ecológicas e responsáveis.

Além do presidente Godoy e do diretor Ruschel, participaram da reunião representando a ABINBIO, o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Artur Soares, e os consultores políticos Thiago Queiroz e Enrico Ribeiro. Por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária, estiveram presentes, além do ministro Fávaro, o secretário Adjunto de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo, Pedro Alves, e o diretor da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo, Alessandro Cruvinel.

Sobre a ABINBIO

A associação possui a missão de representar institucionalmente as indústrias de bioinsumos nacionais, de forma a contribuir com o fortalecimento e o crescimento do setor bem como a fomentar boas práticas produtivas e regulatórias, assegurando eficiência e qualidade ao agronegócio.

Sobre os Bioinsumos

Os bioinsumos são produtos baseados em componentes biológicos, como microrganismos e extratos vegetais. Eles podem ser destinados na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários, potencializando os ganhos ambientais em toda a cadeia de produção.

Uma de suas funções é o combate a pragas e doenças, podendo aumentar a disponibilidade da quantidade de nutrientes para as plantas. Dessa forma, além de ser biodegradável, o bioinsumo fomenta uma melhor fertilidade do solo, proporcionando uma agricultura mais sustentável.

