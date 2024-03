Acontece Guaíba terá a segunda maior escadaria em mosaico do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com inauguração prevista para 30 de março, a Escadaria 14 de Outubro contará fatos históricos da Revolução Farroupilha. Foto: Ivan Guerra 1200x600 - 1 Foto: Ivan Guerra

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Escadaria 14 de Outubro, localizada no município de Guaíba, na região Metropolitana, será revitalizada e se tornará a segunda maior escadaria do Brasil composta por desenhos de mosaico em ladrilhos. Por meio do projeto Rua das Artes, a iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Guaíba, da Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul (LIC) e tem a chancela da Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura do município, cujo secretário, Ivo Schergl Junior, é o idealizador da reforma. A primeira escadaria neste estilo é a Selarón, no Rio de Janeiro.

“A primeira premissa desse projeto era criar algo que pudesse ir além de um governo, um legado histórico-cultural para o município”, compartilhou o secretário Ivo. “Nós entendemos que a revitalização da escadaria poderá fomentar uma mudança profunda não só da economia criativa mas, também, do turismo de Guaíba”, explicou.

Com previsão de inauguração para 30 de março, a arte em mosaico retratará fatos históricos da Revolução Farroupilha, de forma a estimular a preservação da memória cultural do Rio Grande do Sul, valorizar o gaúcho e suas características e enriquecer o ambiente urbano por meio de uma experiência visual educativa com uma obra de arte a céu aberto.

Composta por 132 degraus e seis patamares ao longo de sua extensão, a escadaria é distribuída em sete lances de aproximadamente 18 degraus. Cada lance formará uma imagem em seus degraus de forma que seja visualizada por completo de longe e, ao passar por ela, se desmembre aos poucos, revelando detalhes históricos conforme o deslocamento em direção ao topo.

Na parte de cima da escadaria é possível visitar dois locais históricos: o Museu do Gaúcho, que tem entrada gratuita e conta a história da Revolução Farroupilha por meio das cidades históricas do estado, e a Casa de Gomes Jardim, patrimônio histórico relacionado à Revolução Farroupilha, onde os principais líderes Farrapos planejaram a invasão de Porto Alegre. Além disso, lá também está localizado o Cipreste Farroupilha, monumento natural localizado na Praça Gomes Jardim, símbolo histórico da região, presente no hino, no brasão e na cultura local. Estima-se que o cipreste tenha mais de 300 anos.

O trabalho será realizado pelo artista visual Leo Filho, pelo produtor cultural Wagner Seelig com a direção cultural de Simone Schlottfeldt.

História

A Escadaria 14 de Outubro, cujo nome homenageia a fundação da cidade, ocorrida em 14 de outubro de 1926, está localizada em frente ao Pier de Guaíba e oferece ampla visão para o Lago Guaíba e a Ilha das Pedras Brancas. A escadaria foi construída no lugar da antiga Lomba do Inferno, uma rua muito íngreme que existia no local.

Além disso, a Escadaria 14 de Outubro faz parte do projeto Rua das Artes, que tem como objetivo revitalizar espaços urbanos por meio de ações de arquitetura, construção e modernização. Essa iniciativa visa a transformar o local em um ponto de destaque cultural e turístico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/guaiba-segunda-maior-escadaria-mosaico-brasil/

Guaíba terá a segunda maior escadaria em mosaico do Brasil

2024-03-01