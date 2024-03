Acontece Porto Alegre receberá evento para fomentar negócios entre Brasil e Estados Unidos

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

Promovido pela Câmara do Comércio da Flórida, o encontro é voltado para interessados em investir no mercado norte-americano. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Na próxima terça-feira (5), Porto Alegre receberá o evento “Road Show: Como Ingressar no Mercado Americano”, uma realização da Brazilian-American Chamber Of Commerce of Florida (BACCF) — a Câmara do Comércio da Flórida — com o objetivo de esclarecer dúvidas, assessorar e incentivar médios e pequenos empresários, executivos e empreendedores que desejam internacionalizar seus negócios.

O encontro oferece uma visão panorâmica, resumida e prática sobre diferentes assuntos para quem está interessado em investir no mercado norte-americano. Os palestrantes são representantes de grandes companhias nacionais e internacionais. Nomes como Carlos Mariaca, presidente da BACCF; Samuel Barbosa, do BB Americas Bank; André Haidar, da Driftwood Capital; Michel de Amorim, da Drummond Advisors; Daniel Piquet, da Piquet Law Firm, e um representante da FedEx Express abordarão temas sobre vistos e imigração, questões tributárias, trâmites para abertura de empresa nos EUA, plano de negócios, regulamentação e assuntos financeiros.

“O Brasil é o maior parceiro comercial da Flórida há mais de 20 anos e, por isso, tem uma importância muito grande pro estado americano”, apontou o presidente da BACCF, Carlos Mariaca. No que tange à relação específica com o Rio Grande do Sul, há, de acordo com ele, uma coincidência entre os produtos mais exportados pelo estado gaúcho e os mais importados pela Flórida, como derivados de madeira, alguns tipos de combustíveis e lubrificantes e peças de automóveis. “É extremamente relevante para os dois estados esse comércio entre Brasil e EUA”, acrescentou.

As transações comerciais entre o Brasil e a Flórida, em 2022, alcançaram mais de 22,6 bilhões de dólares, quase o dobro do que entre a Flórida e a China, por exemplo. Além disso, os negócios entre a Flórida e o Brasil representam, aproximadamente, 30% de todo o comércio entre os dois países, que foi de 88,7 bilhões de dólares no mesmo ano. Atualmente, mais de mil empresas da América Latina e Caribe têm suas sedes no estado americano. Já os portos de Miami e Fort Lauderdale recebem mais de um milhão de brasileiros todos os anos, vindos de cruzeiros.

O Road Show será realizado no Centro de Eventos do CIEE (Av. Dom Pedro II, 261, Porto Alegre), das 8h30 às 12h. Interessados em participar podem se inscrever gratuitamente aqui.

