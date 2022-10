Acontece 1ª Feira de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo será realizada em Capão da Canoa em novembro

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Evento compõe a programação da Semana do Empreendedorismo do município Foto: Divulgação Evento compõe a programação da Semana do Empreendedorismo do município. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, será sede, de 8 a 12 de novembro, da FITECC SUMMIT (Feira de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo), uma das maiores do segmento no Estado.

O evento, que reunirá mais de 20 palestrantes e diversos workshops relacionados ao tema, faz parte da programação da Semana do Empreendedorismo do município.

Participarão da feira startups de todo o RS e universidades como UFRGS, PUCRS e UNISC. De acordo com o idealizador do evento, Everson Michel, diretor de Inovação da prefeitura de Capão da Canoa, a FITECC SUMMIT surgiu a partir da necessidade de gerar novas matrizes econômicas para o Litoral Norte, criando uma comunidade com capacidade colaborativa entre os ecossistemas de inovação, unindo e compartilhando conhecimentos de inovação, tecnologia e empreendedorismo.

“O nosso foco é desenvolver a inovação na região do Litoral Norte e apresentar as tendências dos eixos da construção civil, saúde e educação através de uma experiência única e inigualável”, afirmou. A FITECC SUMMIT é parte do projeto Capão, Cidade do Futuro, que será lançado durante o evento.

A programação poderá ser acompanhada no site da prefeitura e no perfil da própria feira no Instagram: @fiteccsummit.

“Estamos caminhando a passos largos para o desenvolvimento da nossa comunidade, e o município tem muito para contribuir. Não tenho dúvidas que a Capão que queremos para o futuro já começou a ser construída”, declarou o prefeito Amauri Magnus Germano.

Juntamente com a FITECC SUMMIT, ocorrerá o INOVAR SINDUSCON, evento voltado à inovação e exposições do ramo da construção civil, e a 7ª edição do Seminário de Empreendedorismo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece