A mina localiza-se em Amasra, no Nordeste da Turquia, às margens do Mar Negro. Os trabalhadores ficaram presos em galerias subterrâneas situadas a 300 e 350 metros abaixo do nível do mar. Cerca de 60 sobreviveram. Os trabalhos de resgate duraram 20 horas.

Segundo o ministro da Energia turco, Fatih Donmez, a hipótese inicial é de que a explosão ocorreu por uma acúmulo de grisu, um gás comum nas minas subterrâneas, composto essencialmente por metano.