Acontece 1º Batalhão de Polícia da Capital registra queda histórica nos índices de criminalidade

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O roubo de veículos foi o crime que mais caiu nos últimos meses, seguido de crimes violentos e letais, na região da Zona Sul. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ano de 2024 é histórico no quesito redução de criminalidade na região do 1º Batalhão de Polícia Militar da capital. O roubo de veículos foi o crime que mais caiu nos últimos meses, seguido pelos crimes violentos e letais na região da Zona Sul de Porto Alegre.

O 1º BPM se destacou pela redução dos índices de criminalidade. O trabalho de policiamento das equipes abrange uma área de 21 bairros da Zona Sul e fez com que os crimes violentos letais intencionais, roubos a pedestres, a veículos e a estabelecimentos comerciais caíssem de forma expressiva. O crime de roubo de veículos teve uma queda de 50% em relação ao ano passado. Nos últimos 10 anos, os números são ainda mais expressivos, com as equipes do batalhão conseguindo reduzir o crime em 97%.

De acordo com o comandante do 1º BPM da capital, Eduardo Moura, as ações estão dentro do programa RS Seguro do Governo do Estado, que atua como ferramenta de planejamento reforçado na atuação em regiões com maior número de ocorrências.

“Esse programa criou diretrizes bem definidas para aferirmos nossa capacidade operacional e para sabermos como devemos direcionar nossos recursos”, afirmou o comandante.

Julho foi o mês com o menor número de ocorrências de roubo de veículos na região do 1º Batalhão. De acordo com a Brigada Militar, foram registradas apenas duas ocorrências. Uma das ações que tem ajudado na queda da criminalidade é o trabalho das equipes de inteligência, que monitoram os grupos criminosos em regiões estratégicas da Zona Sul da Capital.

“O serviço de inteligência é um dos pilares fundamentais. Temos nossas equipes coletando dados, subsidiando o comando com informações importantes, estudando a dinâmica criminal. Isso nos dá uma base teórica para que possamos empregar nossos recursos operacionais de forma eficiente”, explica Moura.

Os roubos a estabelecimentos comerciais caíram 83% nos últimos 10 anos na região. Passaram de 360 em 2014 para 62 em 2024. Os policiais do 1º Batalhão também atuam em equipes nos estádios e em operações nos finais de semana para garantir a segurança da comunidade da Zona Sul, onde cerca de 300 mil pessoas são atendidas.

“É um trabalho em conjunto de todos, todas as vinculadas, também a Polícia Civil nos ajuda. E isso é um trabalho que a várias mãos deu esse resultado positivo aqui para a comunidade da Zona Sul. A Brigada Militar não faz nada sozinha, com certeza a gente depende da comunidade e dos outros órgãos de Estado para poder fazer essa redução histórica”, conclui o comandante Moura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/1o-bpm-registra-queda-historica-na-criminalidade/

1º Batalhão de Polícia da Capital registra queda histórica nos índices de criminalidade

2024-12-30