Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Foto: Divulgação

As inscrições para 48ª Copa ALJ de Verão da Associação Leopoldina Juvenil foram prorrogadas até o dia 09 de janeiro. O tradicional torneio, que este ano tem patrocínio da Cyrela Goldsztein, abre oficialmente a temporada de tênis 2025 no Clube de Porto Alegre. A expectativa é reunir centenas de atletas de diferentes faixas etárias associados do Juvenil e de outros clubes e academias do Rio Grande do Sul.

As inscrições são limitadas e são realizadas exclusivamente pelo sistema Tênis Integrado/FGT Sistema Tênis Integrado. Os jogos serão em categorias de Duplas (Masculina, Feminina e Mista) entre 13 e 30 de janeiro, sempre de segunda a quinta-feira, a partir das 19h, nas quadras da Sede Marquês do Herval (Rua Marquês do Herval, 280).

A disputa dos jogos será em melhor de três sets, sendo utilizado o sistema NO AD (sem vantagem). O terceiro set, quando necessário, será disputado em um super tiebreak.

A 48ª Copa ALJ de Verão integra o calendário oficial da Federação Gaúcha de Tênis (FGT). Mais informações podem ser obtidas no site www.juvenil.com.br ou pelo Instagram @‌leopoldinajuvenil. Em caso de dúvidas, contate a Secretaria de Esportes ALJ através do fone (51) 3323-4332 ou WhatsApp (51) 98409-2980.

