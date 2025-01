Acontece Unimed RS recebe oito novas ambulâncias para reforçar atendimento na capital

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Com a chegada dos novos veículos, a frota total da Unimed chega a 23 unidades, equipadas com suporte básico e avançado Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (7), a Unimed recebeu oito novas ambulâncias em cerimônia realizada no Pontal Shopping, na capital. O evento contou com a presença de autoridades municipais e destacou o compromisso da entidade em aprimorar o cuidado à saúde.

Com esses veículos, a frota total da Unimed chega a 23 unidades, equipadas com suporte básico e avançado, capazes de atender desde casos simples até emergências graves em Porto Alegre e região metropolitana. As ambulâncias possuem tecnologia de última geração, proporcionando mais agilidade no transporte de pacientes e em operações de resgate, como durante a enchente recente, onde a Unimed atuou diretamente no local.

Márcio Pizzato, presidente do Conselho de Administração da Unimed POA, destacou a qualificação das equipes que farão uso dos novos veículos de atendimento. “A equipe é composta de médicos cooperados e enfermeiros que têm todos os cursos para o atendimento de urgências pré-hospitalares”, disse.

Além de atender ocorrências nas cidades, a nova frota também será utilizada em grandes eventos, como a Expointer, a Maratona Internacional de Porto Alegre e jogos da dupla Gre-Nal. A parceria com a prefeitura, segundo o secretário Municipal de Saúde, Fernando Ritter, será fortalecida para garantir respostas rápidas em calamidades e melhorias no sistema de saúde.

Pizzato afirmou ainda que “os beneficiários poderão ser melhor atendidos.” Ele ressaltou o motivo da entrega ser no Pontal: “É onde chegavam pacientes vindos dos mais diversos pontos da cidade e do outro lado do rio, e, juntamente com o SAMU, disponibilizamos ambulâncias para o atendimento da população em geral com uma grande equipe solidária para o atendimento na enchente de maio.”

2025-01-08