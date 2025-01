Acontece Estudantes da Ulbra na área da Saúde atenderam 22 mil pessoas em 2024

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Estudantes de Medicina em Canoas atuaram em hospitais, UPAs e UBSs Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 2024, estudantes de nove cursos da área da Saúde da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) no campus Canoas realizaram cerca de 22 mil atendimentos à comunidade. Ao longo de nove meses, alunos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina e Odontologia prestaram serviços essenciais, promovendo o aprendizado prático e oferecendo suporte à população local.

Os estudantes do curso de Medicina pontuaram os trabalhos, com cerca de 20 mil atendimentos. De acordo com Marcelo Guerra, coordenador do curso de Medicina da Ulbra em Canoas, os atendimentos ocorrem em diversas frentes, como no Hospital Universitário (HU) de Canoas e em ações realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), maternidades, hospitais de pronto-socorro, internações domiciliares e visitas às famílias. Essas atividades são desenvolvidas por meio do Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva (Numesc), que integra os estudantes à Rede de Atenção à Saúde. A união entre teoria e prática, especialmente no estágio de Medicina de Família e Comunidade, é fundamental para formar médicos bem preparados, ressalta Guerra.

Vínculos e habilidades

O curso de Enfermagem da Ulbra também teve forte atuação em 2024, com estudantes realizando estágios em Canoas, Gravataí e Esteio, abrangendo atenção primária, secundária, práticas em materno-infantil e urgência e emergência.

“A participação dos acadêmicos nesses cenários possibilita a criação de vínculos e o desenvolvimento de habilidades práticas, essenciais para a formação de enfermeiros capazes de compreender os aspectos da educação em saúde e contribuir com a saúde pública”, destaca Priscila Carvalho Fogaça, coordenadora do curso de Enfermagem da Ulbra em Canoas.

Cristina Fedrizzi Caberlon, coordenadora dos cursos de Fisioterapia e Estética e Cosmética em Canoas, reforça a importância dessa interação com a comunidade. “Essas atividades promovem a escuta ativa e a identificação de situações que demandam intervenção. São momentos em que os alunos constroem ações efetivas e produtivas por meio da interação entre as partes”, explica.

Para Cristina, a parceria entre a comunidade e os acadêmicos é transformadora: “A comunidade necessita dos cuidados em saúde, tanto quanto nossos alunos precisam da vivência prática. Essa troca impacta profundamente as vidas dos estudantes e das pessoas que confiam em nós.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/cursos-ulbra-saude-atenderam-22-mil-pessoas-2024/

Estudantes da Ulbra na área da Saúde atenderam 22 mil pessoas em 2024

2025-01-08