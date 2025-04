Acontece Unidade Sesc de Saúde Preventiva oferece atendimentos gratuitos em Balneário Pinhal, no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Unidade Móvel do Sesc/RS está promovendo exames preventivos e consultas oftalmológicas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O município de Balneário Pinhal está recebendo a Unidade Sesc de Saúde Preventiva (USSP), serviço de atendimento gratuito do Sesc/RS. Com diversos exames, a instalação da USSP tem o objetivo de promover ações de saúde preventiva para reduzir o tempo de diagnóstico de problemas de saúde associados ao câncer de órgãos reprodutivos e doenças associadas à visão.

Os serviços, que serão oferecidos gratuitamente à comunidade, contemplam exames de mamografia, citopatológico do colo do útero, ecografias (abdominal total e superior, vias urinárias, transvaginal, mamária e de próstata), e consultas oftalmológicas. O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Rua Coberta, até o dia 24 de abril. Os agendamentos serão realizados diretamente na Secretaria Municipal de Saúde, conforme demanda reprimida. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 989584071

Saúde Sesc – O Sistema Fecomércio-RS/Sesc tem diversas iniciativas em prol da promoção da saúde dos gaúchos. Desde sua criação, o Sesc tem o pilar como uma de suas prioridades e, por isso, desenvolve atividades na área preventiva e curativa com iniciativas como as Unidades Sesc de Saúde Preventiva e OdontoSesc, além dos consultórios odontológicos e dos Espaços Sesc + Saúde, com atendimentos de clínica geral, exames preventivos, encaminhamentos laboratoriais e acompanhamento nutricional. Também participa ativamente de campanhas de vacinação em parceria com o Governo Estadual.

https://www.osul.com.br/sesc-atendimentos-gratuitos-balneario-pinhal/

2025-04-02