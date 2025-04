Acontece Rede Pampa é homenageada com o Troféu Alma Gaúcha, entregue pela Fetransul

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

O troféu homenageou aqueles que ajudaram a reconstruir o RS após as enchentes Foto: Rede Pampa O troféu homenageou aqueles que ajudaram a reconstruir o RS após as enchentes. (Foto: O Sul) Foto: Rede Pampa

Nessa quarta-feira (2), a Rede Pampa de Comunicação, representada pelo presidente Alexandre Gadret, recebeu a homenagem do Troféu Alma Gaúcha, promovido pela Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul). A premiação foi destinada às personalidades e instituições que ajudaram a reconstruir o estado após as enchentes de maio de 2024. A empresa recebeu o prêmio pela cobertura jornalística durante a maior tragédia climática já vivida pelos gaúchos.

O presidente Alexandre Gadret agradeceu a homenagem e destacou a importância da Fetransul para o RS: “uma homenagem como essa, ainda mais da Fetransul, que reúne os sindicatos que transportam a riqueza do nosso estado, que levam a indústria, levam do comércio até aos consumidores, todo esse, esse produto maravilhoso que a gente produz aqui no nosso estado. E isso nos dá muito orgulho ser reconhecido numa ocasião tão festiva como essa. E saber que o trabalho de comunicar, o trabalho de levar informação, entretenimento para a população gaúcha, especialmente nesse caso pela TV Pampa, ele é reconhecido e lembrado, até porque o trabalho nas enchentes da Rede Pampa de comunicação, ele foi muito diferenciado”.

O evento também contou com o painel Caminhos para um Transporte Sustentável, que debateu novas tecnologias para reduzir a emissão de poluentes emitidos pelo setor logístico e de transportes. O presidente da Fetransul, Francisco Cardoso, comentou sobre a importância da conscientização ambiental no setor: “nós sofremos aqui no Rio Grande do Sul o efeito de uma resposta do meio ambiente, né? A forma como nós operamos, seja na indústria ou até mesmo no transporte, e o meio ambiente deu uma resposta, porque a gente precisa repensar a forma como nós consumimos energia. Hoje nós estamos aqui promovendo um debate, trazendo sendo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), que representa os fabricantes de veículos, nos informando, dividindo aqui quais são as tecnologias já disponíveis atualmente, a tendência para o futuro”.

Erica Marcos, Gerente executiva ambiental da CNT, promoveu a apresentação sobre combustíveis alternativos. Ela falou sobre as abordagens do painel, focado na redução de poluentes através de combustíveis alternativos: “nós falamos sobre as rotas tecnológicas de fontes energéticas que são alternativas às fontes fósseis para o transporte brasileiro. Então falamos da eletromobilidade, do hidrogênio renovável, do biometano, do HVO, óleo vegetal hidrotratado, então são fontes que são renováveis e que podem ser aplicadas no transporte rodoviário brasileiro. (…) Nós temos os aspectos técnicos de cada rota, de cada fonte energética, né? E elas visam o mesmo objetivo em comum, que é a descarbonização, a redução das emissões de poluentes do país. E nós temos a última meta colocada pelo Ministério do Meio Ambiente no ano passado na conferência do clima que foi realizada no Azerbaijão, que é uma faixa de redução de 57 a 69% dos gases de efeito estufa em relação ao ano base de 2005 e o objetivo é alcançar essa redução até 2035”.

Com foco na redução de emissões de poluentes, o painel e a premiação foram realizados no Hotel Deville, em Porto Alegre, e contaram com a presença de lideranças do setor, além de empresários e autoridades.



