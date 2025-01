Acontece Instituto Equatorial divulga Organizações selecionadas no Edital Diálogos

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Ao todo, 152 organizações foram escolhidas, após a análise de mais de 400 inscrições.

O Instituto Equatorial, mantido pelo Grupo Equatorial, anunciou as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) selecionadas para receber apoio financeiro por meio do Edital Diálogos Equatorial. O programa destina R$ 3 milhões para financiar projetos sociais nos Estados onde as distribuidoras do grupo estão presentes, como são os casos das regiões do Maranhão, Piauí, Alagoas, Amapá, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul.

Ao todo, 152 OSCs foram escolhidas, após a análise de mais de 400 inscrições. No Rio Grande do Sul, a Equatorial tem incentivado a participação das organizações locais, e foram selecionadas 20 organizações para o projeto no estado.

O objetivo do Edital Diálogos é promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental, com foco na qualificação profissional, empregabilidade, empreendedorismo, educação, biodiversidade e sustentabilidade. Cada projeto aprovado pode receber até R$ 20 mil para implementar suas ações nas comunidades atendidas. “Estamos olhando para o futuro dessas pessoas, proporcionando ferramentas para que possam caminhar com mais autonomia e dignidade”, afirma Janaína Ali, coordenadora do Instituto Equatorial responsável pelo projeto.

Os selecionados participarão de um encontro virtual de alinhamento para garantir o suporte técnico necessário à execução de seus projetos, que terão duração de três a oito meses, com execução prevista entre janeiro e agosto de 2025.

A lista completa das OSCs selecionadas está disponível no perfil oficial do Instituto Equatorial no Instagram: @institutoequatorial.

2025-01-08