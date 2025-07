Política Marido de Carla Zambelli é exonerado de Secretaria de Segurança no Ceará

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Antônio Aginaldo de Oliveira tinha cargo público na cidade de Caucaia. Foto: Reprodução Antônio Aginaldo de Oliveira tinha cargo público na cidade de Caucaia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Antônio Aginaldo de Oliveira, marido da deputada federal licenciada e foragida Carla Zambelli (PL-SP), foi exonerado do cargo de secretário de segurança pública do município de Caucaia (CE). A informação de que o militar deixou a posição foi publicada no Diário Oficial da cidade na última segunda-feira (30).

Em 21 de maio de 2025, Antônio tinha pedido afastamento de seu cargo. Na decisão publicada pelo Diário Oficial do município, consta que “o titular desta pasta estará ausente no período de 21 de maio de 2025 a 30 de maio de 2025, por motivo de doença em pessoa da família”. Um dia após o vencimento do prazo, o marido de Zambelli pediu para deixar a posição.

O cônjuge da deputada foi comandante da Força Nacional de Segurança Pública entre janeiro de 2019 a março de 2022. Em 2024, ele chegou a concorrer pelo PL à Prefeitura de Caucaia e recebeu apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Coronel Aginaldo, nome que Antônio usava nas urnas, no entanto, não foi eleito.

Naumi Amorim (PSD) assumiu a posição de prefeito nessa eleição. Em seu perfil no Instagram, o político cearense comentou a exoneração. “Quero agradecer ao coronel pelos serviços prestados e pelo trabalho realizado à frente da nossa segurança. Reafirmo que seguimos firmes com o nosso compromisso de garantir mais segurança para toda a população da nossa Caucaia”, escreveu.

Foragida

Zambelli foi condenada, em 14 de maio, pela invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. A sentença do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a congressista perdesse seu mandato e fosse presa por dez anos.

A deputada federal licenciada deixou o País, primeiramente rumo aos EUA e depois foi para a Itália, nação em que possui cidadania. Em resposta, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão preventiva da deputada por motivo de fuga.

No momento, Zambelli se encontra foragida e com o nome incluso na lista de difusão vermelha da Interpol. As redes sociais da deputada licenciada e de familiares também foram retiradas do ar.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

