Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Fotos registradas com drone por Daniel Badra repercutiram em todo o País. (Foto: Daniel Badra/Divulgação)

A terça-feira (1º) foi literalmente congelante no Rio Grande do Sul, sobretudo durante a madrugada e início da manhã. Em Santana do Livramento (Fronteira-Oeste), os termômetros chegaram a assinalar 7,3°C abaixo de zero, mínima mais baixa do ano no Estado. Fotos áreas produzidas por meio de drones mostram diversas paisagens rurais cobertas de geada nas primeiras horas do dia.

“Eu gosto de sair cedo e, quando vi na segunda-feira a previsão do tempo no dia, fui para o local conhecido como Cerro de Palomas, mais afastado, onde fiz as imagens assim que o sol começou a aparecer”, conta o fotojornalista Daniel Badra, 47 anos, autor dos cenas, também registradas em vídeo.

Com mais de 25 anos de profissão e proprietário de empresa especializada nesse tipo de captura, ele não esconde a satisfação pelo fato de suas imagens terem repercutido além do Rio Grande do Sul: “São fotos que correram o País”.

Frio generalizado

De acordo com empresa Metsul Meteorologia, o frio intenso é resultado da entrada de uma forte massa de de origem polar que agora cobre a região sul do continente, abrangendo também Argentina e Uruguai.

Mesmo com a presença do sol, o Rio Grande do Sul viveu uma tarde com frio incomum para o turno da tarde. Os relógios já marcavam 15h e os termômetros continuavam a apontar menos de 10°C em praticamente todo o mapa do Estado, incluindo Porto Alegre.

Estações particulares e da Secretaria da Agricultura indicavam às 15h marcas de 2,5°C em São Francisco de Paula, 3,5°C em Rolante, 3,9°C em Morro Reuter, 4,6°C em Picada Café, 4,7°C em Pinheiro Machado, 4,8°C em Gramado e 4,9°C em Bom Jesus.

Já estações do Instituto Nacional de Meteorologia indicavam no mesmo horário só 5,5°C em Canguçu, 5,6°C em Cambará do Sul, 5,7°C em Lagoa Vermelha, 5,8°C em Vacaria e Soledade, 6,4°C em Passo Fundo e 6,9°C em Caçapava do Sul e Palmeira das Missões.

Em Porto Alegre, a estação meteorológica do bairro Jardim Botânico do órgão federal marcava às 15h somente 9,5°C. Com sol, esta é uma temperatura bastante atípica para o horário na capital gaúcha, sendo mais associada a dias de tempo nublado ou encoberto.

Informações do site metsul.com contextualizam que a máxima média histórica de julho nessa unidade da Zona Leste é de 19,7°C. Ou seja: fazia 10°C a menos que o normal climatológico desta época.

“Banho facultativo”

Em uma iniciativa bem-humorada, a prefeitura de Cerrito (Região Sul do Estado) informou nas redes sociais um decreto ficíticio liberando o “banho facultativo” aos quase 6 mil habitantes do município. A mensagem foi acompanhada da foto de um monumento vestido com touca e cachecol.

A parte série do recado veio em seguida: “Brincadeiras à parte, a administração municipal informa que, em virtude dos prognósticos e alertas de frio intenso para os próximos dias, é fundamental redobrar os cuidados com a saúde”.

Essa preocupação, aliás, é justificável: nas primeiras horas do doa, a região teve mínima em torno de zero grau – na cidade vizinha de Pedro Osório, foi ainda menor: -0,5°C. A onda de frio deve prosseguir, acompanhada de geada, até sexta-feira (4).

(Marcello Campos)

