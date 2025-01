Acontece Ulbra oferece 37 cursos gratuitos de extensão na modalidade EAD

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Alunos têm aulas com temas que são tendência na área do conhecimento Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Quer ampliar suas habilidades para o mercado de trabalho? Invista em cursos de extensão. A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) está oferecendo 37 cursos gratuitos em diversas áreas para quem está em formação ou já é graduado. Todos são oferecidos na modalidade Educação à Distância (EAD). Os cursos de extensão da Ulbra podem ser realizados no local e horário em que o aluno escolher. Também garante diferencial no currículo, porque permite o contato com temas que são tendências nas áreas do conhecimento e que ainda não foram amplamente explorados pela academia.

Entre as diversas oportunidades de cursos de extensão gratuitos que a Ulbra oferece estão as orientações para a escolha profissional e o ingresso no mundo do trabalho. Outra opção é o conhecimento sobre o assédio no trabalho, o que permite entender os aspectos legais sobre este assunto. Já o atendimento ao cliente aborda como conhecer as necessidades e desejos do consumidor para poder prestar um serviço de qualidade.

O aluno pode ainda escolher: Histórias da África e do Brasil; Biossegurança Alimentar; Fisioterapia Baseada em Evidências; Construção Civil; Boas Práticas para Entender EAD; Educação Física, Gestão Contemporânea; Comando de Segurança; Níveis de Engenharia, Física, Língua Espanhola; Língua Portuguesa; Matemática; Química; Contabilidade; Estudos Atuariais, entre outros.

Mais informações podem ser acessadas em: www.ulbra.br/canoas/extensão.

