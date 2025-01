Acontece Rio Grande do Sul registra desempenho histórico na venda de veículos novos em 2024

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em dezembro, foram emplacadas 20.119 unidades, consolidando-se como o melhor desempenho do último mês do ano, desde 2019. Foto: Senivpetro/Freepik Foto: Senivpetro/Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mercado de veículos novos no Rio Grande do Sul encerrou 2024 com um desempenho bastante positivo, reafirmando a força do setor. Ao longo do ano, foram emplacadas 196.804 unidades, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. Esse número supera as vendas anuais desde 2015, quando 201.533 unidades foram comercializadas, evidenciando uma retomada do mercado no Estado.

Em dezembro, foram emplacadas 20.119 unidades, consolidando-se como o melhor desempenho do último mês do ano, desde 2019. Esse resultado reflete a confiança do consumidor e a recuperação dos diferentes segmentos do setor.

No acumulado do ano, o crescimento foi de 18,73% no RS em comparação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o Brasil apresentou um crescimento de 15,49% no mesmo intervalo. Comparando-se a dezembro de 2023, o crescimento foi de 22,19% no Estado, enquanto no Brasil foi de 7,11%. Há pelo menos cinco anos, o Rio Grande do Sul não apresentava um crescimento superior ao nacional.

Desempenho por Segmento – Acumulado do Ano e Dezembro de 2024

Automóveis e Comerciais Leves

Com um total de 130.790 unidades no acumulado do ano, o segmento atingiu índices próximos aos níveis pré-pandêmicos de 2019, quando foram vendidos 145.118 veículos. Em dezembro, o segmento emplacou 13.737 unidades, um crescimento de 8,82% em relação ao mês anterior e 21,37% frente a dezembro de 2023.

Com um total de 130.790 unidades no acumulado do ano, o segmento atingiu índices próximos aos níveis pré-pandêmicos de 2019, quando foram vendidos 145.118 veículos. Em dezembro, o segmento emplacou 13.737 unidades, um crescimento de 8,82% em relação ao mês anterior e 21,37% frente a dezembro de 2023. Caminhões

O segmento de caminhões teve um crescimento expressivo no acumulado do ano, com 10.013 unidades, um aumento de 21,12% comparado a 2023. Em dezembro, foram vendidos 1.210 caminhões, 31,82% a mais que novembro e 49,20% acima de dezembro de 2023. Vale destacar que nos últimos 4 anos a média anual de vendas é superior a 2014 com média de 10 mil unidades emplacadas anualmente no RS.

O segmento de caminhões teve um crescimento expressivo no acumulado do ano, com 10.013 unidades, um aumento de 21,12% comparado a 2023. Em dezembro, foram vendidos 1.210 caminhões, 31,82% a mais que novembro e 49,20% acima de dezembro de 2023. Vale destacar que nos últimos 4 anos a média anual de vendas é superior a 2014 com média de 10 mil unidades emplacadas anualmente no RS. Ônibus

O mercado de ônibus somou 1.273 unidades em 2024, um acréscimo de 34,28% em relação ao ano anterior. Em dezembro, foram 229 emplacamentos, 53,69% a mais que novembro e 201,32% superior ao mesmo período de 2023. O desempenho das vendas de ônibus em 2024 só perde para 2014 quando foram comercializadas 1.566 unidades no Estado.

O mercado de ônibus somou 1.273 unidades em 2024, um acréscimo de 34,28% em relação ao ano anterior. Em dezembro, foram 229 emplacamentos, 53,69% a mais que novembro e 201,32% superior ao mesmo período de 2023. O desempenho das vendas de ônibus em 2024 só perde para 2014 quando foram comercializadas 1.566 unidades no Estado. Motocicletas

Com 36.970 unidades comercializadas em 2024, o segmento de motocicletas alcançou o maior volume da última década, ficando atrás apenas de 2014, quando foram vendidas 39.606 motos. Em dezembro, foram 3.145 unidades, um crescimento de 16,70% em relação a novembro e 11,45% comparado ao mesmo mês do ano anterior.

Com 36.970 unidades comercializadas em 2024, o segmento de motocicletas alcançou o maior volume da última década, ficando atrás apenas de 2014, quando foram vendidas 39.606 motos. Em dezembro, foram 3.145 unidades, um crescimento de 16,70% em relação a novembro e 11,45% comparado ao mesmo mês do ano anterior. Implementos Rodoviários

Os implementos rodoviários fecharam o ano com 7.149 unidades, representando um aumento de 20,68% frente a 2023. Em dezembro, o segmento registrou 677 emplacamentos, 7,29% acima de novembro e 20,68% a mais que dezembro de 2023. O segmento bateu recorde desde 2008 quando foram comercializados 9.107 Implementos.

De acordo com Jefferson Fürstenau, presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS), o recorde de vendas em um ano tão complicado para o Estado traz uma alegra ainda maior para o setor. “Os nossos cálculos apontavam para uma venda próxima de 2019, e retornar aos patamares da década, de forma geral, traz uma grande satisfação para um ano tão desafiador quanto 2024 para o nosso Estado. Lembrando que, para além da enchente, não tivemos a melhor taxa de juros, muito menos facilidade na liberação de crédito. O resultado foi fruto de uma ação em conjunto, não só das seguradoras, que prontamente ressarciram seus clientes atingidos pela enchente, mas, principalmente, de um esforço coletivo entre rede e fábrica, que oportunizaram descontos e condições atrativas para o consumidor”, comentou.

Perspectivas e Conquistas do Setor

Os resultados de 2024 reafirmam a relevância do mercado automotivo no Rio Grande do Sul. Além de retomar volumes significativos em praticamente todos os segmentos, o setor consolidou sua recuperação pós-pandemia e pós-enchente com números que superam expectativas e se aproximam dos melhores momentos da última década. As projeções do Sincodiv-RS para 2025 apontam um cenário um pouco mais tímido em vendas, mas ainda de crescimento. “Esperamos no RS um crescimento entre 5,5% a 6% para automóveis e comerciais leves, 6% para Caminhões, Ônibus mesmo tendo um volume pequeno, com o “A Caminho da Escola”, que estava suspenso pela eleição municipal, pode crescer perto de 8%. Já motocicletas, crescimento esperado girando entre 9% e 11% e Implementos Rodoviários entre 4% e 5%”, projeta Fürstenau.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/desempenho-historico-nas-vendas-de-veiculos-no-rs/

Rio Grande do Sul registra desempenho histórico na venda de veículos novos em 2024

2025-01-09