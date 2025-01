Acontece Campeonato brasileiro de vela inicia neste sábado em Porto Alegre com mais de 140 atletas nacionais e internacionais

As regatas de ILCA 6 acontecerão de 13 a 18 de janeiro, enquanto as de ILCA 7 e ILCA 4 serão disputadas de 20 a 25 de janeiro. Foto: Cláudio Bergman / Clube dos Jangadeiros Foto: Cláudio Bergman / Clube dos Jangadeiros

A partir deste sábado (11), o Clube dos Jangadeiros, em Porto Alegre, será palco do Campeonato Brasileiro Interclubes 2025 – Classes ILCA 7, 6 e 4. O evento, que vai até o dia 25 de janeiro, reunirá 143 atletas de todo o Brasil e também de países vizinhos, como Argentina, Chile e Paraguai, além da presença de um grande nome da vela internacional: Robert Scheidt.

O campeonato será uma das principais competições de vela do ano e também servirá como etapa seletiva para a formação da equipe brasileira que disputará os Jogos Pan-Americanos Júnior de 2025. Em disputa estarão os títulos do 51º Campeonato Brasileiro de ILCA 7, do 32º de ILCA 6 e do 29º de ILCA 4, em um cenário privilegiado, no Guaíba, considerado uma das melhores raias de vela do Brasil.

O Comodoro do Clube dos Jangadeiros, Cristiano Tatsch, destaca a expectativa positiva para o evento, que contará com velejadores de diversos estilos e nacionalidades. “Nós vamos ter velejadores de todo o Brasil e mais da Argentina, do Chile e uma delegação do Paraguai. Então vai ser um campeonato que, por antecipação, a gente já pode dizer que vai ser um sucesso. As condições do vento são muito boas, e o Guaíba oferece momentos perfeitos para as regatas”, afirma Tatsch.

Os competidores terão a oportunidade de mostrar suas habilidades em uma raia que oferece condições ideais para a vela, com ventos favoráveis que variam ao longo do dia. “O vento começa em noroeste pela manhã, vira para sul e termina em leste no final da tarde, dando condições para que os velejadores possam mostrar todas as suas competências”, completa o Comodoro.

Assim como diversos lugares de Porto Alegre foram atingidos pela enchente em 2024, o Clube dos Jangadeiros também foi duramente afetado. O vice-presidente do clube, Aleksander Sagebin, destaca o esforço da equipe para superar as dificuldades. “Sediar um campeonato deste nível é muito importante para o clube, pois o Clube dos Jangadeiros tem no seu DNA sempre elaborar grandes campeonatos e outra coisa é um desafio muito grande para essa comodoria, pois passamos por intempéries muito severas no ano passado e estamos conseguindo demonstrar que o clube conseguiu se levantar e vamos fazer um ótimo campeonato”, afirma Sagebin.

Coordenador do evento, Renan Anzolch destaca a qualidade dos atletas inscritos. “Já temos grandes nomes, como Robert Scheidt, e também ex-campeões brasileiros que garantirão uma competição de altíssimo nível”, revela. O ex-campeão olímpico Robert Scheidt competirá na categoria ILCA 7. O atleta já conquistou dois ouros, duas pratas e um bronze em Olimpíadas. O velejador também tem no currículo 17 pódios em campeonatos mundiais, sendo 12 deles como campeão das classes laser (atual ILCA) e star.

A competição promete atrair olhares de velejadores e espectadores. As regatas de ILCA 6 acontecerão de 13 a 18 de janeiro, enquanto as de ILCA 7 e ILCA 4 serão disputadas de 20 a 25 de janeiro. O público poderá acompanhar 10 regatas por classe, com prêmios para diversas faixas etárias e categorias de gênero.

