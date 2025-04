Acontece J.J. Camargo lança dois livros em Porto Alegre defendendo uma medicina mais humana

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

As obras abordam a humanização do cuidado médico, a saúde mental e os cuidados paliativos Foto: Marcos Nagelstein Foto: Marcos Nagelstein

O médico e escritor J.J. Camargo lançou nesta terça-feira (1) dois livros no Centro Histórico-Cultural Santa Casa, em Porto Alegre, reforçando sua defesa de uma medicina baseada na pessoa. “A Medicina da Pessoa no Século XXI” reúne artigos sobre a humanização do cuidado médico, abordando temas como saúde mental, cuidados paliativos e o atendimento a diferentes públicos, como crianças e idosos.

O outro livro lançado, “O que se Faz por Amor”, reúne 76 crônicas sobre a prática de uma medicina mais empática, muitas delas publicadas originalmente no jornal Zero Hora. Lançado em outubro de 2024, o volume já havia sido destaque na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, mas agora proporcionou aos leitores uma nova oportunidade de prestigiar o autor.

