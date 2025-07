Brasil Força Aérea Brasileira vai usar aeronaves com mísseis durante Cúpula do Brics

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2025

Os mísseis são uma novidade no esquema de segurança aérea. Foto: FAB/Divulgação Os mísseis são uma novidade no esquema de segurança aérea. (Foto: FAB/Divulgação) Foto: FAB/Divulgação

A FAB (Força Aérea Brasileira) vai usar caças F-5M armados com mísseis para monitorar o espaço aéreo durante a Cúpula do Brics, marcada para domingo (6) e segunda-feira (7), no Rio de Janeiro.

Segundo a FAB, as medidas seguem o mesmo protocolo adotado na Cúpula do G20, em 2023. Todas as aeronaves mobilizadas para a operação estarão equipadas com armamento real como parte do esquema de segurança aérea previsto para grandes eventos internacionais.

Os mísseis são uma novidade no esquema de segurança aérea. De acordo com o comandante de Operações Aeroespaciais, tenente-brigadeiro do Ar Alcides Teixeira Barbacovi, a medida visa reduzir o tempo de reação em caso de eventual ataque.

“Quanto antes conseguirmos interceptar uma aeronave e usar os meios necessários, melhor. Por isso decidimos equipar os caças com esses mísseis, para aprimorar nosso tempo de resposta”, afirmou o tenente-brigadeiro.

Além dos mísseis, o Comae (Comando de Operações Aeroespaciais) vai ativar, ao redor do MAM (Museu de Arte Moderna), local que receberá o evento, “áreas de exclusão” uma hora antes e depois das reuniões.

O maior raio da região restrita é de 150 km, onde ficam proibidos voos de instrução, turísticos, acrobáticos, agrícolas, além de drones e parapentes.

