Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Junho, setembro, outubro, novembro e dezembro têm feriados previstos. (Foto: Tobias Tullius/Unsplash)

Quem ficou mal-acostumado com os feriados prolongados de abril, maio e junho pode comemorar: 2023 ainda terá mais algumas folgas em dias de semana.

No segundo semestre, os feriados só vêm a partir de setembro, com a Independência do Brasil (7 de setembro) e o Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) em quintas-feiras. Em novembro, o Dia de Finados (2 de novembro) também cai numa quinta, enquanto a Proclamação da República (15 de novembro) será numa quarta-feira.

O Dia da Consciência Negra (20 de novembro), que é feriado em algumas cidades do País, cai numa segunda-feira. Em dezembro, o feriado de Natal (dia 25) também será numa segunda.

Vale lembrar que, enquanto os feriados nacionais são previstos em lei federal e valem para todo o território nacional.

Confira os próximos feriados de 2023:

– 7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil.

– 12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida.

– 2 de novembro (quinta-feira): Finados.

– 15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República.

– 20 de novembro (segunda-feira): Dia da Consciência Negra (adotado em parte das cidades brasileiras por leis municipais).

– 25 de dezembro (segunda-feira): Natal.

Feriados locais – O Dia da Consciência Negra, que é em 20 de novembro e neste ano cai numa segunda-feira, não entra na lista porque não é considerado feriado nem ponto facultativo nacional, já que depende de lei municipal ou estadual.

Já o Dia do Servidor Público, que é em 28 de outubro, neste ano cai em um sábado. A data não é feriado nacional, mas estados e municípios costumam dar ponto facultativo para funcionários e suspender o atendimento nas repartições públicas, exceto as que desempenham atividades essenciais.

Feriadão

Junho começa a surgir as datas especiais às quintas-feiras, o que promete, em alguns contextos, período de descanso mais longo. Quem sabe, emendando quintas e sextas com seus respectivos fins de semana.

É isso o que pode ocorrer, por exemplo, a partir de um ponto facultativo, o de Corpus Christi (8 de junho) foi um desses exemplos, em todo o país. O feriado de Dia da Independência (7 de Setembro) também aparece em 2023 numa quinta.

Se não bastasse, o feriado seguinte, o Dia de Nossa Senhora de Aparecida (12 de outubro), também pode gerar um feriadão.

O Dia de Finados (2 de novembro) é outro que cai numa quinta, e que pode encher as estradas e aeroportos com programação para voltar somente no dia 5.

