Política Em Porto Alegre, Bolsonaro diz que pode ser candidato a vereador no Rio

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro participou do ato de filiação ao PL com a presença de mais de 500 simpatizantes. Foto: Reprodução/Twitter PL Bolsonaro participou do ato de filiação ao PL com a presença de mais de 500 simpatizantes. (Foto: Reprodução/Twitter PL) Foto: Reprodução/Twitter PL

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse, na manhã desta sexta-feira (23), que pode concorrer para vereador no Rio de Janeiro em 2024 e voltar como candidato à Presidência da República em 2026. A fala ocorreu no Auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa do RS, em Porto Alegre.

No entanto, Bolsonaro ressaltou que depende de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele começou a ser julgado por supostos ataques ao sistema eleitoral na eleição de 2022. Caso seja condenado, poderá ficar inelegível por oito anos.

“Em 2026, se estiver vivo até lá, e também elegível e essa for a vontade do povo, a gente vai e disputa novamente a Presidência. O presidente do TSE em 2026 será o ministro Kássio Nunes, que eu indiquei. O vice-presidente será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. As coisas mudam”, disse o ex-presidente.

Bolsonaro participou do ato de filiação ao PL com a presença de mais de 500 simpatizantes. Diante do público que lotava o Auditório Dante Barone, foi saudado aos gritos de “mito” e dividiu a mesa com parlamentares e dirigentes do PL. O ex-presidente está em solo gaúcho desde quinta-feira (22).

Julgamento

O TSE iniciou, na manhã de quinta-feira, o julgamento de uma ação do PDT que pede a inelegibilidade de Bolsonaro. No fim da manhã, o julgamento acabou suspenso e será retomado na terça-feira (27). A Corte reservou três sessões ordinárias para julgar o caso.

No processo, o PDT acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicações por conta de uma reunião com embaixadores, no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, na qual ele fez duras críticas ao sistema eleitoral brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/2024-bolsonaro-candidato/

Em Porto Alegre, Bolsonaro diz que pode ser candidato a vereador no Rio

2023-06-23