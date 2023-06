Grêmio Suárez ironiza boatos sobre sua saída do Grêmio

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Uruguaio faz gesto na comemoração e postou um emoji com zíper na boca Foto: Lucas Uebel/Grêmio Uruguaio faz gesto na comemoração e postou um emoji com zíper na boca (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Além da vitória do Grêmio, a noite foi marcada por todos os holofotes sob Luis Suárez. Com a informação que o centroavante poderia se aposentar nesta temporada, os torcedores do Grêmio estavam de olho em qualquer movimento do centroavante que pudesse ou não indicar a confirmação da notícia.

Suárez teve mais uma noite de luxo dentro da Arena. O camisa 9 deu assistência para o gol de Bitello e marcou o terceiro gol da partida. Durante a comemoração, o centroavante fez um gesto ironizando a informação. O gesto foi no sentido de chamar a informação de maluca.

Além da comemorção, o camisa 9 do Grêmio publicou em suas redes sociais um emoji com um com um ziper na boca.

Em outra rede social, Suárez postou uma foto com um emoji de risada próximo ao joelho direito.

A sua esposa, Sofia Balbi, usou uma música que tem na letra trechos como “que falem, que digam” e “cansei das mentiras”.

2023-06-23