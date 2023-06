O Inter venceu o Coritiba, nesta quinta-feira (22), por 1 a 0 e fechou a noite entre os 10 primeiros da competição. O clube gaúcho acabou sofrendo para sair de trás no primeiro tempo, tendo dificuldade de construção de jogadas. No segundo tempo, o técnico do Inter, Mano Menezes, mudou e melhorou a postura do time dentro de campo.

O Colorado não produziu muito nos primeiros momentos do jogo. O Coritiba ainda pressionava o clube gaúcho que foi salvo, pelo menos duas vezes, por John. A dificuldade era muito grande, antes do intervalo, o técnico sacou Gustavo Campanharo e promoveu a entrada de Jean Dias.

“Foi um pouco diferente do que imaginamos na questão tática. Isso criou um pouco de dificuldade e ficamos atrás. Quando saímos, erramos muitos passes. Achei que fosse muito risco ficar assim até do intervalo. A troca não foi porque Campanharo estava mal. izemos um segundo tempo melhor e conseguimos jogar. A equipe foi encontrando a possibilidade de construir a vitória e fez por merecer um resultado melhor”, disse Mano Menezes.

O treinador ainda citou que o Coritiba, apesar de não ter vencido ainda no Campeonato Brasileiro, tem qualidade. Tanto que trouxe dificuldades ao Inter. Mano destacou que o time tinha que estar concentrado para não acabar sendo surpreendido.

“O Coritiba cria dificuldades contra todos os adversários. Trabalhamos isso. Quando você enfrenta quem ainda não venceu, parece que não vai encontrar dificuldades. Se não fizermos nossa parte bem feita, todos vão incomodar”, disse o comandante colorado.