Brasil 2025 terá quatro feriadões; veja calendário de folgas e pontos facultativos

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Por outro lado, outros quatro feriados nacionais caem em finais de semana. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 2025, o Brasil terá dez feriados nacionais e oito pontos facultativos. Desses dez feriados, quatro caem no final de semana: 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Finados, no domingo) e 15 de novembro (Proclamação da República, no sábado).

Os feriados que permitem prolongamento incluem a Sexta-feira Santa, em 18 de abril, e Tiradentes, no dia 21 de abril, uma segunda-feira. Ou seja, haverá a possibilidade de emendar. Outros feriados que caem em dias úteis são: 1º de maio (Dia do Trabalho), 20 de novembro (Dia da Consciência Negra), Natal e Ano Novo, todos em uma quinta-feira.

Quanto aos pontos facultativos, o Carnaval será em março, nos dias 3, 4 e 5 (segunda, terça e Quarta-feira de Cinzas). Já o Corpus Christi será misto: o dia 19 de junho, uma quinta-feira, é feriado, enquanto o dia 20, sexta-feira, será ponto facultativo.

Mesmo com as “esticadinhas”, muitos feriados serão comemorados no final de semana em 2025. Das 10 datas oficiais, quatro não serão em dias úteis: 7 de setembro (Independência do Brasil, domingo), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida, domingo), 2 de novembro (Finados, domingo) e 15 de novembro (Proclamação da República, sábado).

Calendário completo

Veja o calendário completo de feriados nacionais e pontos facultativos de 2025:

• 1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional)

• 3 de março, Carnaval (ponto facultativo)

• 4 de março, Carnaval (ponto facultativo)

• 5 de março, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas)

• 18 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional)

• 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional)

• 1.º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

• 19 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo)

• 20 de junho (ponto facultativo)

• 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional)

• 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

• 28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo), a ser comemorado dia 27

• 2 de novembro, Finados (feriado nacional)

• 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional)

• 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

• 24 de dezembro, Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas)

• 25 de dezembro, Natal (feriado nacional)

• 31 de dezembro, Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/2025-tera-quatro-feriadoes-veja-calendario-de-folgas-e-pontos-facultativos/

2025 terá quatro feriadões; veja calendário de folgas e pontos facultativos

2024-12-30