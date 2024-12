Economia Veja quais profissões estarão em alta em 2025

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Eixo tecnológico tem apresentado a maior alta na geração de empregos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mercado de trabalho passa por profundas transformações nos últimos anos, impulsionado pelo avanço da tecnologia e pela implementação de novas políticas públicas. Em 2025, essa tendência se manterá. Os setores da economia têm registrado mudanças significativas na demanda por profissionais qualificados, o que torna essencial compreender as perspectivas e tendências para o próximo ano.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no terceiro trimestre de 2024, o Brasil registrou a segunda menor taxa de desemprego da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), iniciada em 2012, com 6,4%.

Esse resultado reflete um cenário de recuperação econômica observado a partir do segundo semestre de 2022, impulsionado pelo crescimento de diversas atividades econômicas. Nesse contexto de melhoria no mercado de trabalho, torna-se ainda mais evidente a importância de compreender as tendências e demandas profissionais para 2025, ano que promete consolidar novas oportunidades em setores estratégicos.

Nos últimos anos, os setores de Serviços e Comércio têm sido os maiores responsáveis pela geração de empregos no município do Rio de Janeiro, e espera-se que eles continuem a se destacar em 2025. O secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, também destacou o crescimento do setor de Construção neste ano.

“Em 2024, o setor da Construção se destacou, gerando mais de 14 mil novos empregos, ficando em segundo lugar na criação de postos de trabalho do município. Esse resultado é fruto da nossa estratégia de priorizar a Construção como um eixo estratégico”, explica o secretário.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), do IBGE, referente ao terceiro trimestre de 2024, a capital fluminense tinha 281 mil pessoas desocupadas. O número representa uma queda acentuada em relação ao mesmo período do ano passado, quando havia 344 mil sem emprego. Além disso, a taxa de desocupação está em 7,6%, menor valor desde 2016.

O secretário ainda declarou que, se os investimentos permanecerem nesse setor, ele acredita que a taxa continuará a diminuir. “Com os investimentos da Prefeitura e a realização de grandes eventos, não tenho dúvidas de que o desemprego continuará caindo”, avalia Gomes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/veja-quais-profissoes-estarao-em-alta-em-2025/

Veja quais profissões estarão em alta em 2025

2024-12-30