Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

As princesas Carolina Schneider Rockenbach e Cris Helen Vogel e a rainha Julia Nicoli Reichert serão soberanas da festa por mais um ano Foto: Divulgação As princesas Carolina Schneider Rockenbach e Cris Helen Vogel e a rainha Julia Nicoli Reichert serão soberanas da festa por mais um ano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Dois meses após o término da 19ª Festa Nacional do Moranguinho, em Bom Princípio, no Vale do Caí, foram apresentados os principais números do evento e anunciadas algumas novidades sobre a próxima edição, que será realizada de 7 a 24 de setembro de 2023.

Com uma receita de R$ 4.325.479,92 (ingressos, comercialização de bebidas, locação de espaços, patrocínios, parcerias e Lei de Incentivo à Cultura) e despesas somando R$ 3.550.360.67 (estruturas temporárias, shows, divulgação, limpeza, segurança e custos de bebidas), o resultado positivo da festa deste ano foi de R$ R$ 775.119,25.

O superávit foi apresentado pelo presidente da 19ª Festa Nacional do Moranguinho, Bernardo Oliveira Rodrigues, e seu vice, André Kercher, na Casa Jardim, na noite de sexta-feira (25). Os dirigentes enfatizaram que parte do valor já foi investida em melhorias necessárias na cidade e para a próxima edição do evento.

O prefeito Fábio Persch e o vice João Weschenfelder agradeceram o empenho de todos os envolvidos na promoção e organização da festa. O prefeito destacou que, há anos, a festa vem sendo uma vitrine e o principal meio de divulgação do município, além de fomentar a cultura e angarir recursos importantes para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Soberanas

Eleitas em maio, as princesas Carolina Schneider Rockenbach e Cris Helen Vogel e a rainha Julia Nicoli Reichert serão soberanas da Festa do Moranguinho por mais um ano. A decisão foi anunciada pelo prefeito após pedido da comissão organizadora.

Novo presidente

André Kercher, que foi vice-presidente da festa deste ano e que preside a Associação Comunitária Bom Princípio, será o comandante da festa em 2023.

Já o presidente da festa em 2022, Bernardo Oliveira Rodrigues, será o braço direito de André no ano que vem, assumindo a vice-presidência.

